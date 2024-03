Gagner la bataille pour les services de Xabi Alonso serait l'ultime casse réussi par le Bayern en Bundesliga

Les Bavarois ont l'habitude d'arracher des talents à leurs rivaux nationaux, mais recruter l'entraîneur de Leverkusen serait un coup encore plus gros.

Tout porte à croire que Xabi Alonso quittera le Bayer Leverkusen à la fin de la saison. L'équipe qu'il a construite et peaufinée devrait arriver au bout de son histoire après son plus grand succès. Les yeux des plus grands cadors de l'Europe se tournant vers le présumé champion de Bundesliga.

Ce serait bien sûr dommage. Leverkusen est une équipe extrêmement passionnante à regarder et a déstabilisé ce qui était en train de devenir un ordre bien établi au sommet de l'élite allemande. Leverkusen peut encore terminer la saison invaincu toutes compétitions confondues, avec trois trophées à la clé. Et même si les choses tournent mal, Alonso aura quand même réalisé l'une des plus grandes saisons de l'histoire du club, si ce n'est la plus grande.

Le Bayern Munich, rival de la Bundesliga, et Liverpool, prétendant au titre en Premier League, ne sont pas encore fixés quant à l'identité de l'ancien club que le Basque dirigera cet été.

Pourtant, on a l'impression que le Bayern est en train de prendre une légère avance dans la course au recrutement de l'entraîneur le plus convoité d'Europe. S'il y parvient, il s'agira de l'ultime coup d'éclat d'une longue histoire qui a vu le club s'emparer des meilleurs talents de ses rivaux nationaux.