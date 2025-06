Lionel Messi, Sergio Ramos et les 10 anciens grands noms du football européen à suivre à la Coupe du Monde des Clubs 2025

Coup d'envoi du Mondial des Clubs ce week-end aux USA ! De nombreuses stars bien connues seront au rendez-vous.

La saison de football européen vient tout juste de se terminer, mais un véritable festin de grands matchs attend encore les fans cet été, alors que l'attention se tourne désormais vers la nouvelle formule, élargie, de la Coupe du Monde des Clubs. Auparavant une compétition confidentielle à sept équipes, la nouvelle édition réunit désormais 32 formations issues des six confédérations mondiales du football. Celles-ci seront réparties en huit groupes de quatre, dont les deux premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale, qui marqueront le début d'une phase à élimination directe jusqu'à la grande finale. L'épreuve sera à suivre dans son intégralité et gratuitement sur la plateforme DAZN.

Pour lui donner encore plus de poids et de prestige, la Coupe du Monde des Clubs se jouera désormais tous les quatre ans, et non plus annuellement. Les vainqueurs de la compétition recevront également la somme colossale de quelque 115 millions d'euros (environ 125 millions de dollars). Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a même affirmé avec emphase que cet événement « sera le summum, le pinacle du football de clubs professionnel masculin ». Et avec les États-Unis comme premiers hôtes de ce tournoi relancé et repensé, le spectacle promet d'être au rendez-vous.

Les talents ne manqueront certainement pas sur les pelouses américaines. Le Paris Saint-Germain, tout récent vainqueur de la Ligue des Champions, sera en quête de plus de gloire encore, aux côtés de géants européens comme le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, l'Inter Milan ou la Juventus. De nombreuses anciennes stars du football européen, qui ont quitté le Vieux Continent ces dernières années, seront également de la partie pour faire étalage de leur classe. GOAL a donc classé pour vous le top 10 de ces anciennes gloires à suivre absolument avant le coup d'envoi de la compétition, ce samedi 14 juin...