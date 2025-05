MLS, Coupe du Monde 2026, puis ambassadeur ? Ce que l'avenir réserve VRAIMENT à Lionel Messi

Le débat "Messi en Premier League" enfin clos ? Alors qu'il cartonne en MLS, retour sur ce fantasme et son futur en Amérique. Analyse.

Lionel Messi, légende absolue du football, a longtemps alimenté un débat presque mythique outre-Manche : aurait-il pu transposer son génie sur les pelouses exigeantes de Premier League ? Alors que sa carrière s'épanouit désormais avec éclat en MLS et que le crépuscule de son parcours européen semble consommé, ce "what if" continue de fasciner. Un ancien joueur de Premier League partage son regret de ne jamais l'y avoir vu évoluer, tandis que d'autres dynamiques, comme l'investissement américain dans le football anglais, dessinent de nouveaux ponts transatlantiques. Mais pour Messi, l'avenir s'écrit résolument ailleurs.