Le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie de jeunesse avec conviction. Le club francilien a désormais les yeux rivés sur Eduardo Conceição, surnommé Dudu, un attaquant brésilien de 15 ans évoluant à Palmeiras. Alors que le nom de Rayan a occupé les colonnes des médias ces derniers jours, Dudu s’impose comme la nouvelle cible prioritaire du PSG, qui veut miser sur le talent pur et l’engagement collectif. Avec déjà des clubs comme le Real Madrid et Manchester City à l’affût, le club parisien doit jouer vite et fin pour séduire la pépite sud-américaine.
Exit Rayan ! Le PSG fonce sur un autre crack brésilien
- AFP
Un pari sur la jeunesse et le collectif
Depuis quelques saisons, le PSG a décidé de mettre de côté la chasse aux superstars au profit d’un projet axé sur les jeunes talents. L’époque Neymar, Mbappé et Messi est désormais révolue, et Luis Enrique veut des joueurs motivés par le collectif avant tout. L’entraîneur Luis Enrique envisage de miser sur la jeunesse, le technicien espagnol ayant besoin de joueurs motivés par le collectif plus que par leur propre carrière. Cette philosophie est relayée par Luis Campos, dont la mission consiste à dénicher les pépites capables de s’inscrire durablement dans l’avenir du club.
Dudu, une révélation brésilienne
Dudu n’a que 15 ans, mais ses performances avec les équipes de jeunes de Palmeiras font déjà tourner les têtes. International U17 avec le Brésil, il a terminé la saison dernière avec 20 buts et 15 passes décisives. Son style de jeu est si impressionnant que certains le comparent à Vinicius Jr, au moins dans sa manière de jouer. A en croire les informations de la presse sud-américaine, plusieurs clubs suivent déjà de très près les performances de Dudu, et une offre de 16 millions d'euros venue d'Europe aurait été refusée, Palmeiras voulant vite négocier avec le joueur une clause libératoire à 100 millions d'euros.
Une concurrence européenne déjà très vive
Le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Selon Simone Lorini, journaliste pour TMW, le Real Madrid et Manchester City suivent également Dudu de près. Les géants européens savent que ce jeune prodige a un potentiel exceptionnel et que son transfert pourrait bouleverser le marché des jeunes talents. Le club brésilien, conscient de l’intérêt massif, a déjà refusé une offre de 16 millions d’euros, espérant protéger et valoriser son joyau. Pour Paris, la concurrence est rude, mais la vigilance est maximale pour ne pas laisser passer cette opportunité unique.
Une cible stratégique pour le PSG
Dudu représente exactement le profil que recherche le PSG : un jeune joueur, talentueux, collectif et capable de progresser rapidement dans un environnement exigeant. Le club souhaite anticiper et sécuriser sa venue avant que les grandes puissances européennes ne passent à l’offensive. L’objectif est clair : intégrer la pépite brésilienne dans un projet ambitieux où la patience et le travail collectif priment sur les feux de la rampe et les individualités.