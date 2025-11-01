Exit Rayan ! Le PSG fonce sur un autre crack brésilien

Dudu n’a que 15 ans, mais ses performances avec les équipes de jeunes de Palmeiras font déjà tourner les têtes. International U17 avec le Brésil, il a terminé la saison dernière avec 20 buts et 15 passes décisives. Son style de jeu est si impressionnant que certains le comparent à Vinicius Jr, au moins dans sa manière de jouer. A en croire les informations de la presse sud-américaine, plusieurs clubs suivent déjà de très près les performances de Dudu, et une offre de 16 millions d'euros venue d'Europe aurait été refusée, Palmeiras voulant vite négocier avec le joueur une clause libératoire à 100 millions d'euros.