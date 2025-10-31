Mercato, une pépite brésilienne s'offre au PSG

Le secteur offensif du PSG montre des signes d’usure après un début de saison intense. Entre les petits pépins physiques et la nécessité d’un turnover, Luis Enrique réclame du renfort. L’idée d’ajouter un jeune attaquant capable de s’intégrer progressivement dans le système parisien a refait surface. Déjà évoqué l’été dernier, le dossier a cette fois pris de l’ampleur.

Selon les informations relayées par Foot01, le club de la capitale garde un œil attentif sur les nouvelles promesses venues d’Amérique du Sud, et notamment du championnat brésilien. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du travail de Luis Campos, toujours à l’affût de jeunes profils capables de s’imposer à long terme.