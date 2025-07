L’OL voit encore l’un de ses piliers convoité par l’Angleterre. Et cette fois, c’est un nom inattendu qui fait saliver Everton…

Alors que le mercato bat son plein, l’Olympique Lyonnais se retrouve une fois de plus au cœur de toutes les convoitises. Les arrivées s’enchaînent, mais les départs inquiètent. Et la dernière cible anglaise en date risque bien de déstabiliser encore un peu plus un vestiaire déjà secoué par les multiples sollicitations.