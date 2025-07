Leeds vs Villarreal

Majorque vs Lyon

C’est fait ! Lucas Perri claque la porte de l’OL et s’envole vers la Premier League.

Un cycle se referme à Lyon. Après une saison pleine de promesses et de performances remarquées, l’aventure entre Lucas Perri et l’Olympique Lyonnais s’arrête déjà. Le portier brésilien de 27 ans a officiellement signé à Leeds United. Une nouvelle étape dans la carrière de l’ancien joueur de Botafogo, qui quitte la Ligue 1 contre un joli chèque, et avec l’ambition de s’imposer dans le football anglais.