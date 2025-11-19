Exit Ayoub El Kaabi, l’OM contacte un autre Marocain en urgence !

Le duo Longoria-Benatia multiplie les pistes pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, déjà touché par la blessure d’Amine Gouiri qui a fragilisé l’animation offensive. Même si El Kaabi reste ciblé pour le poste d’avant-centre, l’OM avance aussi sur un autre chantier : celui du milieu défensif. Et c’est le nom de Reda Belahyane, élément de la Lazio Rome, qui revient avec insistance.

Le joueur marocain intrigue les décideurs marseillais depuis plusieurs mois. Les premiers échanges avec les dirigeants du club romain auraient servi à prendre la température, à comprendre les conditions d’un éventuel mouvement et à mesurer la faisabilité du dossier. Le profil du milieu plaît pour sa capacité à couvrir beaucoup d’espace et à apporter une dose d’agressivité utile à un OM parfois trop tendre dans l’entrejeu.