Exit Ayoub El Kaabi, l’OM contacte un autre Marocain en urgence !

À Marseille, l’agitation a déjà commencé alors que l’hiver approche. Pablo Longoria et Medhi Benatia ne veulent rien laisser au hasard, conscients que leur effectif manque encore d’équilibre. Ayoub El Kaabi figure bien dans leurs plans, mais un autre international marocain pourrait finalement voler la vedette lors du mercato de janvier. Les dirigeants marseillais scrutent chaque opportunité, et un profil précis retient désormais leur attention du côté de l’Italie.
L’OM creuse la piste Reda Belahyane
Le duo Longoria-Benatia multiplie les pistes pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, déjà touché par la blessure d’Amine Gouiri qui a fragilisé l’animation offensive. Même si El Kaabi reste ciblé pour le poste d’avant-centre, l’OM avance aussi sur un autre chantier : celui du milieu défensif. Et c’est le nom de Reda Belahyane, élément de la Lazio Rome, qui revient avec insistance.
Le joueur marocain intrigue les décideurs marseillais depuis plusieurs mois. Les premiers échanges avec les dirigeants du club romain auraient servi à prendre la température, à comprendre les conditions d’un éventuel mouvement et à mesurer la faisabilité du dossier. Le profil du milieu plaît pour sa capacité à couvrir beaucoup d’espace et à apporter une dose d’agressivité utile à un OM parfois trop tendre dans l’entrejeu.
Un temps de jeu minime à la Lazio qui accélère son envie de départ
Le joueur de 21 ans connaît une situation délicate en Serie A. Arrivé en provenance de Vérone au mercato hivernal précédent, il n’a pas réussi à convaincre Maurizio Sarri. Ses apparitions se résument à seulement 154 minutes en championnat, un total bien trop faible pour espérer progresser ou prendre ses marques dans un projet de jeu exigeant. Selon Tuttomercatoweb, rien ne laisse penser que la seconde partie de saison changera la donne.
Belahyane comprend parfaitement que rester sur le banc réduirait sa marge de progression à néant. Un nouveau départ semble nécessaire. La possibilité de rallier l’OM refait surface alors que son nom circulait déjà l’hiver dernier avant la signature à la Lazio. Cette fois, le timing paraît meilleur, surtout à un moment où Marseille cherche à remodeler une partie de son milieu.
Une ouverture claire de la Lazio pour un départ en janvier
Selon la presse italienne, les dirigeants de la Lazio se montrent totalement disposés à discuter d’un prêt assorti d'une option d’achat. Une formule qui séduit plusieurs clubs, dont l’OM, mais pas seulement. Le Stade Rennais, également attentif aux mouvements de jeunes talents, surveillerait la situation depuis quelques jours.
Le club romain ne s’oppose pas à son départ. L’ancien joueur de l’OGC Nice, lui, semble avoir fait le constat que son avenir ne se trouve plus dans la capitale italienne. Pour retrouver du rythme et relancer sa carrière, il sait qu’un retour en France représente une solution idéale. Il a quitté la Ligue 1 en janvier 2024 lorsqu’il est passé de Nice au Hellas Vérone pour un montant d’environ 0,5 million d’euros. Un an plus tard, un nouveau virage se présente.
Un renfort ciblé pour le projet De Zerbi
Roberto De Zerbi souhaite insuffler un nouveau souffle à son groupe dès cet hiver. L’entraîneur italien veut renforcer plusieurs secteurs et donner davantage de concurrence dans des zones où l’OM manque souvent d’impact. Belahyane correspond à ce besoin de fraîcheur : jeune, technique, engagé, doté d’un potentiel encore brut mais déjà visible.
Son arrivée, si elle se concrétise, ne remettrait pas en cause la piste d’Ayoub El Kaabi. Au contraire, elle renforcerait le projet d’un OM qui veut bâtir un effectif plus complet et plus flexible. Les discussions pourraient s’accélérer en décembre, une fois les contours financiers du mercato clairement établis.