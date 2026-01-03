Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-LYON-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Exit Abdelli, l’OM et l’OL se battent pour un attaquant

Alors que le mercato hivernal bat son plein, Marseille et Lyon s’intéressent à un profil surprenant en Serie A. Le duel est lancé.

L’OM et l’OL ont longtemps été cités sur le dossier Himad Abdelli, le milieu d’Angers en fin de contrat. Mais ce janvier, un autre joueur pourrait cristalliser l’attention des deux Olympiques. Il s’agit d’un jeune ailier argentin de 22 ans évoluant en Serie A italienne.

  • Benjamin Dominguez Bologna 2024(C)Getty Images

    Benjamin Domínguez, un profil à double tranchant

    Si le nom d’Abdelli continue de circuler dans les médias, il semble que les discussions se concentrent désormais sur ce profil offensif. Le SCO réclame entre 3,8 et 4,7 millions d’euros pour Himad Abdelli, avec un pourcentage sur la revente, selon Mohamed Toubache-Ter sur X, mais la tendance montre un tournant vers Domínguez pour certains recruteurs français.

    Selon le Corriere di Bologna, Domínguez a attiré l’attention non seulement de Lyon mais aussi de Marseille. Le joueur peut évoluer à gauche ou à droite sur le front offensif, mais il est avant tout ailier gauche. Recruté en 2024 à Gimnasia pour 4 millions d’euros, le n°30 de Bologne possède désormais une valeur marchande estimée à 12 millions, soit plus du double de son prix d’achat. Son contrat court jusqu’en 2029, et l’Argentin est également suivi par l’AS Roma et, surtout, par River Plate, qui serait en avance sur le dossier.

    Cette saison, il n’a que 9 apparitions et une passe décisive, principalement en tant que remplaçant. Selon les rapports de Fbref rapportés par Top Mercato, les statistiques offensives, dribbles et passes, ne sont pas spectaculaires. Ses points forts semblent davantage défensifs, avec un certain nombre d’interceptions à son actif.

    • Publicité
  • Bologna v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Lyon voit une opportunité, l’OM plus prudent

    Pour Lyon, le profil est séduisant. Avec Malick Fofana et Ernest Nuamah blessés, une solution sur les ailes à prix réduit pourrait s’avérer utile. Paulo Fonseca a annoncé vouloir recruter à plusieurs postes, et Domínguez pourrait apporter de la profondeur dans un secteur qui en manque.

    À Marseille, la situation est différente. Les titulaires Mason Greenwood et Igor Paixão sont régulièrement disponibles. La doublure Hamed Junior Traoré est de retour dans le groupe. L’OM recherche davantage un ailier droit, ce qui ne correspond pas exactement au profil de l’Argentin.

  • Atalanta v Bologna - Serie AGetty Images Sport

    Un duel coûteux et incertain

    Avec une valeur de 12 millions d’euros, le choix d’investir sur Domínguez peut sembler risqué pour les deux clubs français. Si les performances actuelles ne sont pas éclatantes, le potentiel reste à confirmer. Une somme de ce niveau pourrait être réaffectée à d’autres cibles plus immédiatement décisives sur le plan offensif.

    Entre Lyon et Marseille, le duel est lancé sur un jeune talent sud-américain qui peine à briller pleinement en Italie mais qui pourrait se révéler dans le championnat français. Le mercato hivernal pourrait ainsi offrir un nouveau feuilleton pour les deux Olympiques, bien au-delà d’Abdelli.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0