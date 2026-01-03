Exit Abdelli, l’OM et l’OL se battent pour un attaquant

Si le nom d’Abdelli continue de circuler dans les médias, il semble que les discussions se concentrent désormais sur ce profil offensif. Le SCO réclame entre 3,8 et 4,7 millions d’euros pour Himad Abdelli, avec un pourcentage sur la revente, selon Mohamed Toubache-Ter sur X, mais la tendance montre un tournant vers Domínguez pour certains recruteurs français.

Selon le Corriere di Bologna, Domínguez a attiré l’attention non seulement de Lyon mais aussi de Marseille. Le joueur peut évoluer à gauche ou à droite sur le front offensif, mais il est avant tout ailier gauche. Recruté en 2024 à Gimnasia pour 4 millions d’euros, le n°30 de Bologne possède désormais une valeur marchande estimée à 12 millions, soit plus du double de son prix d’achat. Son contrat court jusqu’en 2029, et l’Argentin est également suivi par l’AS Roma et, surtout, par River Plate, qui serait en avance sur le dossier.

Cette saison, il n’a que 9 apparitions et une passe décisive, principalement en tant que remplaçant. Selon les rapports de Fbref rapportés par Top Mercato, les statistiques offensives, dribbles et passes, ne sont pas spectaculaires. Ses points forts semblent davantage défensifs, avec un certain nombre d’interceptions à son actif.