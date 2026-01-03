L’OM et l’OL ont longtemps été cités sur le dossier Himad Abdelli, le milieu d’Angers en fin de contrat. Mais ce janvier, un autre joueur pourrait cristalliser l’attention des deux Olympiques. Il s’agit d’un jeune ailier argentin de 22 ans évoluant en Serie A italienne.
Exit Abdelli, l’OM et l’OL se battent pour un attaquant
- (C)Getty Images
Benjamin Domínguez, un profil à double tranchant
Si le nom d’Abdelli continue de circuler dans les médias, il semble que les discussions se concentrent désormais sur ce profil offensif. Le SCO réclame entre 3,8 et 4,7 millions d’euros pour Himad Abdelli, avec un pourcentage sur la revente, selon Mohamed Toubache-Ter sur X, mais la tendance montre un tournant vers Domínguez pour certains recruteurs français.
Selon le Corriere di Bologna, Domínguez a attiré l’attention non seulement de Lyon mais aussi de Marseille. Le joueur peut évoluer à gauche ou à droite sur le front offensif, mais il est avant tout ailier gauche. Recruté en 2024 à Gimnasia pour 4 millions d’euros, le n°30 de Bologne possède désormais une valeur marchande estimée à 12 millions, soit plus du double de son prix d’achat. Son contrat court jusqu’en 2029, et l’Argentin est également suivi par l’AS Roma et, surtout, par River Plate, qui serait en avance sur le dossier.
Cette saison, il n’a que 9 apparitions et une passe décisive, principalement en tant que remplaçant. Selon les rapports de Fbref rapportés par Top Mercato, les statistiques offensives, dribbles et passes, ne sont pas spectaculaires. Ses points forts semblent davantage défensifs, avec un certain nombre d’interceptions à son actif.
- Getty Images Sport
Lyon voit une opportunité, l’OM plus prudent
Pour Lyon, le profil est séduisant. Avec Malick Fofana et Ernest Nuamah blessés, une solution sur les ailes à prix réduit pourrait s’avérer utile. Paulo Fonseca a annoncé vouloir recruter à plusieurs postes, et Domínguez pourrait apporter de la profondeur dans un secteur qui en manque.
À Marseille, la situation est différente. Les titulaires Mason Greenwood et Igor Paixão sont régulièrement disponibles. La doublure Hamed Junior Traoré est de retour dans le groupe. L’OM recherche davantage un ailier droit, ce qui ne correspond pas exactement au profil de l’Argentin.
- Getty Images Sport
Un duel coûteux et incertain
Avec une valeur de 12 millions d’euros, le choix d’investir sur Domínguez peut sembler risqué pour les deux clubs français. Si les performances actuelles ne sont pas éclatantes, le potentiel reste à confirmer. Une somme de ce niveau pourrait être réaffectée à d’autres cibles plus immédiatement décisives sur le plan offensif.
Entre Lyon et Marseille, le duel est lancé sur un jeune talent sud-américain qui peine à briller pleinement en Italie mais qui pourrait se révéler dans le championnat français. Le mercato hivernal pourrait ainsi offrir un nouveau feuilleton pour les deux Olympiques, bien au-delà d’Abdelli.