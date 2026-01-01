Paulo Fonseca LioneGetty Images
Patrick Tchanhoun

L’OL lance son mercato hivernal, une star de Serie A en approche !

Un ailier sud-américain, suivi de près en Italie, pourrait bien devenir le prochain pari offensif de l’OL cet hiver.

  • Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L’OL prépare un hiver agité

    À Lyon, l’heure n’est pas à l’attentisme. Depuis ce jeudi 1er janvier 2026, le marché des transferts bat son plein et la direction lyonnaise affiche des intentions claires. Paulo Fonseca réclame des joueurs immédiatement opérationnels afin d’aborder les mois à venir avec ambition. L’objectif reste inchangé : accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

    Le technicien portugais souhaite notamment densifier les ailes. Il attend davantage de percussion, de vitesse et de spontanéité dans le dernier tiers. Après le renfort très médiatisé d’Endrick, l’OL ne compte pas s’arrêter là.

    • Publicité
  • Benjamin Dominguez Bologna 2024(C)Getty Images

    Benjamin Domínguez, la piste italienne

    Selon les informations relayées par Ekrem Konur et Nicolò Schira, les regards lyonnais se tournent désormais vers la Serie A. Le nom de Benjamin Domínguez circule avec insistance. L’ailier gauche argentin évolue à Bologne, où il commence à se faire une place malgré une concurrence relevée.

    Arrivé en Italie en 2024 en provenance de Gimnasia, contre une indemnité estimée à 4 millions d’euros, le natif de La Plata s’inscrit dans la durée avec un contrat courant jusqu’en juin 2029. À seulement 22 ans, son profil intrigue par sa marge de progression et sa capacité à éliminer.

  • Atalanta v Bologna - Serie AGetty Images Sport

    Une valeur qui grimpe, une concurrence réelle

    Forcément, les prétendants se multiplient. La cote de Benjamin Domínguez a déjà pris de l’épaisseur. Sa valeur marchande avoisine désormais les 12 millions d’euros sur Transfermarkt. Outre l’Olympique Lyonnais, l’AS Roma et River Plate suivent le dossier avec attention.

    Cette saison, l’Argentin n’a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 291 minutes. Son bilan statistique reste discret, avec une passe décisive, mais son impact ne se limite pas aux chiffres.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Udinese Calcio v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    Un départ pour franchir un cap

    En quête de temps de jeu, Domínguez envisage une sortie afin de poursuivre sa progression. Lyon pourrait lui offrir un cadre favorable, un projet clair et une exposition européenne. Pour l’OL, l’opportunité paraît sérieuse. L’hiver s’annonce animé sur les bords du Rhône.

Ligue 1
Monaco crest
Monaco
ASM
Lyon crest
Lyon
OL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologne crest
Bologne
BOL
0