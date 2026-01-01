L’OL lance son mercato hivernal, une star de Serie A en approche !

À Lyon, l’heure n’est pas à l’attentisme. Depuis ce jeudi 1er janvier 2026, le marché des transferts bat son plein et la direction lyonnaise affiche des intentions claires. Paulo Fonseca réclame des joueurs immédiatement opérationnels afin d’aborder les mois à venir avec ambition. L’objectif reste inchangé : accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Le technicien portugais souhaite notamment densifier les ailes. Il attend davantage de percussion, de vitesse et de spontanéité dans le dernier tiers. Après le renfort très médiatisé d’Endrick, l’OL ne compte pas s’arrêter là.