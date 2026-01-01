Le mercato hivernal vient tout juste d’ouvrir ses portes et, déjà, l’Olympique Lyonnais s’active. Après avoir sécurisé l’arrivée d’Endrick, les dirigeants rhodaniens explorent de nouvelles pistes pour renforcer un secteur offensif encore perfectible en vue d’une deuxième partie de saison décisive.
L’OL lance son mercato hivernal, une star de Serie A en approche !
L’OL prépare un hiver agité
À Lyon, l’heure n’est pas à l’attentisme. Depuis ce jeudi 1er janvier 2026, le marché des transferts bat son plein et la direction lyonnaise affiche des intentions claires. Paulo Fonseca réclame des joueurs immédiatement opérationnels afin d’aborder les mois à venir avec ambition. L’objectif reste inchangé : accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.
Le technicien portugais souhaite notamment densifier les ailes. Il attend davantage de percussion, de vitesse et de spontanéité dans le dernier tiers. Après le renfort très médiatisé d’Endrick, l’OL ne compte pas s’arrêter là.
Benjamin Domínguez, la piste italienne
Selon les informations relayées par Ekrem Konur et Nicolò Schira, les regards lyonnais se tournent désormais vers la Serie A. Le nom de Benjamin Domínguez circule avec insistance. L’ailier gauche argentin évolue à Bologne, où il commence à se faire une place malgré une concurrence relevée.
Arrivé en Italie en 2024 en provenance de Gimnasia, contre une indemnité estimée à 4 millions d’euros, le natif de La Plata s’inscrit dans la durée avec un contrat courant jusqu’en juin 2029. À seulement 22 ans, son profil intrigue par sa marge de progression et sa capacité à éliminer.
Une valeur qui grimpe, une concurrence réelle
Forcément, les prétendants se multiplient. La cote de Benjamin Domínguez a déjà pris de l’épaisseur. Sa valeur marchande avoisine désormais les 12 millions d’euros sur Transfermarkt. Outre l’Olympique Lyonnais, l’AS Roma et River Plate suivent le dossier avec attention.
Cette saison, l’Argentin n’a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 291 minutes. Son bilan statistique reste discret, avec une passe décisive, mais son impact ne se limite pas aux chiffres.
Un départ pour franchir un cap
En quête de temps de jeu, Domínguez envisage une sortie afin de poursuivre sa progression. Lyon pourrait lui offrir un cadre favorable, un projet clair et une exposition européenne. Pour l’OL, l’opportunité paraît sérieuse. L’hiver s’annonce animé sur les bords du Rhône.