OL : Ernest Nuamah et Malick Fofana annoncent d’excellentes nouvelles

Ce lundi 29 décembre, le GOL Training Center concentre toutes les attentions. La reprise collective marque aussi les premiers pas d’Endrick sous le maillot lyonnais, première recrue hivernale de l’OL. Un événement attendu après plusieurs mois sans véritable référence offensive. Paulo Fonseca peut enfin compter sur un numéro neuf de métier, même si le technicien portugais sait que l’équilibre de son effectif passera aussi par d’autres renforts.

Mais au-delà du mercato, l’OL guette surtout les retours de blessés. À chaque prise de parole, Fonseca insiste sur ce point. Retrouver de la concurrence sur les ailes devient une priorité. Et dans ce registre, deux noms reviennent avec insistance : Ernest Nuamah et Malick Fofana.