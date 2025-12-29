À l’approche de la nouvelle année, l’Olympique Lyonnais reprend progressivement vie à Décines. Entre attentes autour des recrues et espoirs de retours, certains signaux positifs viennent soulager un contexte encore fragile. Parmi eux, ceux envoyés par Ernest Nuamah et Malick Fofana n’ont pas échappé aux supporters.
OL : Ernest Nuamah et Malick Fofana annoncent d’excellentes nouvelles
- Getty Images Sport
Décines en ébullition avant la reprise
Ce lundi 29 décembre, le GOL Training Center concentre toutes les attentions. La reprise collective marque aussi les premiers pas d’Endrick sous le maillot lyonnais, première recrue hivernale de l’OL. Un événement attendu après plusieurs mois sans véritable référence offensive. Paulo Fonseca peut enfin compter sur un numéro neuf de métier, même si le technicien portugais sait que l’équilibre de son effectif passera aussi par d’autres renforts.
Mais au-delà du mercato, l’OL guette surtout les retours de blessés. À chaque prise de parole, Fonseca insiste sur ce point. Retrouver de la concurrence sur les ailes devient une priorité. Et dans ce registre, deux noms reviennent avec insistance : Ernest Nuamah et Malick Fofana.
- Getty Images
Un retour encore progressif
Ce lundi, ni le Belge ni le Ghanéen n’ont retrouvé le groupe. Les projections internes évoquent encore plusieurs semaines d’attente, environ un mois, avant une reprise collective. Les deux joueurs poursuivent donc un travail individualisé, loin des pelouses, sous la supervision du staff médical lyonnais.
Renforcement musculaire, séances ciblées, gestion prudente. Rien n’est précipité. Pourtant, le message envoyé par les intéressés se veut clair : la fin de l’épreuve approche.
- Getty Images Sport
Des messages qui redonnent le sourire
Sur les réseaux sociaux, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont choisi le même timing pour rassurer. Photos en salle de musculation, regards déterminés, mots choisis. Le premier, ancien de La Gantoise, a glissé une phrase simple mais parlante : « tu as déjà vécu ça auparavant ».
De son côté, Nuamah a livré un message plus long, empreint de spiritualité et de résilience : « Un homme qui a traversé la tempête ne craindra pas la pluie. Il a vu les moments les plus difficiles, a affronté la bataille la plus dure et reste debout. Chaque revers l'a façonné. Conduis-moi à la ligne de départ. Bientôt bientôt bientôt bientôt 🤲🏿🤲🏿🤲🏿⏳ ».
- AFP
L’OL veut y croire
Pendant les vacances, les deux ailiers ont poursuivi un programme strict avant de retrouver leur routine à Décines. Rien d’officiel sur une date précise. Mais l’impression demeure. Celle de retours qui se rapprochent. Et pour un OL en quête de solutions offensives, ce simple sentiment vaut déjà beaucoup.