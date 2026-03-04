AFP
Ousmane Dembélé en lice pour un retour au PSG après deux semaines d'absence pour blessure, avant le match crucial contre Monaco
Le vainqueur du Ballon d'Or revient au bercail
Après deux semaines d'absence qui l'ont vu manquer trois rencontres importantes - la victoire 3-0 contre Metz et celle 1-0 contre Le Havre en Ligue 1, ainsi que le match nul 2-2 lors du match retour contre le club de la Principauté -, le vainqueur du Ballon d'Or 2025 est désormais de retour avec le groupe, rapporte RMC Sport. Son rétablissement fait suite à une période de rééducation individuelle destinée à s'assurer qu'il ne subisse aucun contretemps lors de son retour au jeu.
Retour progressif dans l'équipe première
Dembélé a adopté une approche prudente concernant sa condition physique, rejoignant ses coéquipiers pour des séances complètes après avoir démontré qu'il était prêt lors d'exercices sur mesure. Le staff technique du PSG tenait à éviter de précipiter le retour de l'ancien ailier du FC Barcelone, privilégiant sa disponibilité à long terme pour la fin de saison.
Le timing ne pouvait être meilleur pour Luis Enrique, alors que le PSG se prépare pour un match crucial en championnat, avec quatre points d'avance sur Lens, deuxième du classement de la Ligue 1. Dembélé est désormais en lice pour faire partie de l'équipe qui affrontera Monaco, actuellement septième, vendredi soir au Parc des Princes, ce qui marquerait un retour aux sources pour l'attaquant.
L'objectif de la Ligue des champions en ligne de mire
Si le choc de Ligue 1 est la priorité immédiate, les dirigeants parisiens gardent également un œil sur la progression européenne. Si la star française, qui a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, sort indemne du match contre Monaco, il pourrait même être aligné mercredi prochain pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea.
Luis Enrique aura à cœur de pouvoir compter sur son joueur le plus créatif pour accueillir le géant de la Premier League. La capacité de Dembélé à dribbler les défenseurs et à étirer le jeu a été regrettée pendant sa courte période d'indisponibilité, et son retour représente un renfort de taille pour l'attaque du PSG.
Nouveaux encouragements pour Luis Enrique
La bonne nouvelle ne s'arrête pas à Dembele, puisque le service médical du PSG a donné son feu vert à d'autres joueurs clés pour leur retour. Le milieu de terrain Joao Neves, qui souffrait d'un problème à la cheville, a repris l'entraînement. De même, le polyvalent Senny Mayulu a surmonté ses problèmes au mollet pour rejoindre l'équipe.
Mayulu et Neves ont tous deux pu participer à l'intégralité des séances avec le groupe cette semaine. À condition qu'ils ne réagissent pas mal à l'augmentation de la charge de travail lors des derniers préparatifs de jeudi, ils devraient rejoindre Dembélé dans l'équipe qui affrontera Monaco, alors que le PSG cherche à consolider sa position en tête du classement.
