Ousmane Dembélé en lice pour un retour au PSG après deux semaines d'absence pour blessure, avant le match crucial contre Monaco

Dembélé a adopté une approche prudente concernant sa condition physique, rejoignant ses coéquipiers pour des séances complètes après avoir démontré qu'il était prêt lors d'exercices sur mesure. Le staff technique du PSG tenait à éviter de précipiter le retour de l'ancien ailier du FC Barcelone, privilégiant sa disponibilité à long terme pour la fin de saison.

Le timing ne pouvait être meilleur pour Luis Enrique, alors que le PSG se prépare pour un match crucial en championnat, avec quatre points d'avance sur Lens, deuxième du classement de la Ligue 1. Dembélé est désormais en lice pour faire partie de l'équipe qui affrontera Monaco, actuellement septième, vendredi soir au Parc des Princes, ce qui marquerait un retour aux sources pour l'attaquant.