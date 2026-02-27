PSG, énorme désillusion pour Fabian Ruiz

Cette absence prolongée représente un vrai revers pour Fabian Ruiz, devenu un élément clé du dispositif parisien ces derniers mois. Critiqué à son arrivée, le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne avait progressivement inversé la tendance, s’imposant comme un cadre du milieu grâce à sa maîtrise technique et sa capacité à dicter le tempo. Dans un secteur déjà privé de João Neves et Senny Mayulu, la profondeur d’effectif s’en trouve sérieusement affectée.

Interrogé en conférence de presse à la veille du déplacement au Havre pour la 24e journée de Ligue 1 (samedi, 21h 05), l’entraîneur parisien n’a pas masqué sa frustration concernant Fabian Ruiz. « Il y a des blessures qui normalement vont plus vite que d’habitude et des blessures comme celles de Fabian qui vont moins vite, c’est comme ça. C’est un vrai problème pour nous d’avoir des joueurs importants comme Fabian out. Je ne peux pas dire plus de choses, mais on espère un retour rapide. »

Le sort en a décidé ainsi : le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions, une équipe qui l’avait dominé l’été dernier en finale de la Coupe du monde des clubs (0-3). Dans ce contexte d’exigence maximale, l’absence de Fabian Ruiz réduit les options au cœur du jeu, face à un adversaire réputé pour son intensité physique.