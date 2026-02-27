Le calendrier n’offre aucun répit et le Paris Saint-Germain s’apprête à entrer dans le moment charnière de sa saison européenne. Pourtant, à l’heure d’affronter un adversaire redoutable en huitième de finale de Ligue des champions, un doute majeur entoure l’état de Fabian Ruiz. Une incertitude médicale qui vient ternir les ambitions parisiennes et qui pourrait peser lourd face à Chelsea.
PSG, énorme désillusion pour Fabian Ruiz
Un retour avorté pour Fabian Ruiz
Absent depuis le 20 janvier, Fabian Ruiz avait pourtant repris l’entraînement individuel ces derniers jours, laissant espérer un retour progressif à la compétition. Mais selon les informations relayées par Foot Mercato, le dernier point médical publié par le Paris Saint-Germain refroidit nettement l’optimisme ambiant. Le milieu espagnol, touché au genou, devra poursuivre un travail spécifique pendant encore deux semaines.
Le communiqué du club est explicite : « Ousmane Dembélé et Senny Mayulu poursuivent leurs séances d’entraînements individuels. Suite au dernier bilan médical effectué, Fabian Ruiz effectuera un travail individuel adapté ces deux prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou. Touché à la cheville gauche, João Neves restera en soins ces prochains jours. Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. » Un délai incompatible avec une présence lors du choc face à Chelsea.
Fabian Ruiz out, Luis Enrique fait la moue
Cette absence prolongée représente un vrai revers pour Fabian Ruiz, devenu un élément clé du dispositif parisien ces derniers mois. Critiqué à son arrivée, le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne avait progressivement inversé la tendance, s’imposant comme un cadre du milieu grâce à sa maîtrise technique et sa capacité à dicter le tempo. Dans un secteur déjà privé de João Neves et Senny Mayulu, la profondeur d’effectif s’en trouve sérieusement affectée.
Interrogé en conférence de presse à la veille du déplacement au Havre pour la 24e journée de Ligue 1 (samedi, 21h 05), l’entraîneur parisien n’a pas masqué sa frustration concernant Fabian Ruiz. « Il y a des blessures qui normalement vont plus vite que d’habitude et des blessures comme celles de Fabian qui vont moins vite, c’est comme ça. C’est un vrai problème pour nous d’avoir des joueurs importants comme Fabian out. Je ne peux pas dire plus de choses, mais on espère un retour rapide. »
Le sort en a décidé ainsi : le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions, une équipe qui l’avait dominé l’été dernier en finale de la Coupe du monde des clubs (0-3). Dans ce contexte d’exigence maximale, l’absence de Fabian Ruiz réduit les options au cœur du jeu, face à un adversaire réputé pour son intensité physique.