À l’approche d’un rendez-vous décisif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aborde son déplacement à Monaco avec plusieurs incertitudes physiques dans l’effectif. Entre blessures persistantes et gestion prudente des organismes après la défaite à Rennes (3-1), le staff parisien doit déjà ajuster ses plans. Si certaines nouvelles se veulent rassurantes, d’autres compliquent la préparation d’un match crucial pour la saison européenne du PSG.
Ligue des Champions, mauvaise nouvelle pour le PSG avant Monaco
Le PSG sans Fabian Ruiz et Senny Mayulu contre Monaco
Le PSG devra encore se passer de plusieurs éléments pour ce barrage aller disputé sur la pelouse de l’AS Monaco. Le club parisien ne pourra notamment pas compter sur Fabian Ruiz, toujours en phase de reprise après sa blessure au genou gauche contractée en janvier. Malgré une progression dans son travail individuel, le milieu de terrain espagnol n’est pas jugé apte pour retrouver la compétition à ce stade, réduisant ainsi les options disponibles dans l’entrejeu du PSG.
Le Paris Saint-Germain sera également privé de Senny Mayulu, toujours en soins après une gêne physique ressentie lors d’une précédente rencontre. Cette double absence oblige le staff parisien à revoir certaines rotations prévues, même si l’encadrement technique a choisi de maintenir le programme de récupération initial avec deux jours de repos accordés au groupe avant la reprise de l’entraînement sur le terrain monégasque.
Quelques signaux positifs pour Luis Enrique avant Monaco - PSG
Tout n’est toutefois pas négatif pour le PSG avant ce déplacement européen. João Neves, touché à l’épaule lors du dernier match, devrait pouvoir tenir sa place après des examens rassurants, offrant ainsi une solution supplémentaire dans l’entrejeu parisien. Le PSG suit également avec attention l’évolution d’Ousmane Dembélé, qui a ressenti une légère gêne musculaire, sans que celle-ci ne semble compromettre sa participation à la rencontre.
Selon les informations publiées par Le Parisien, la décision finale concernant certains joueurs sera prise après la dernière séance d’entraînement précédant le match, moment clé pour évaluer les sensations physiques du groupe. Dans un calendrier particulièrement dense, le PSG espère récupérer rapidement l’ensemble de ses forces afin d’aborder la double confrontation européenne dans les meilleures conditions possibles, même si les absences confirmées rappellent déjà que la profondeur de l’effectif sera fortement sollicitée.