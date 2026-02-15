Ligue des Champions, mauvaise nouvelle pour le PSG avant Monaco

Le PSG devra encore se passer de plusieurs éléments pour ce barrage aller disputé sur la pelouse de l’AS Monaco. Le club parisien ne pourra notamment pas compter sur Fabian Ruiz, toujours en phase de reprise après sa blessure au genou gauche contractée en janvier. Malgré une progression dans son travail individuel, le milieu de terrain espagnol n’est pas jugé apte pour retrouver la compétition à ce stade, réduisant ainsi les options disponibles dans l’entrejeu du PSG.

Le Paris Saint-Germain sera également privé de Senny Mayulu, toujours en soins après une gêne physique ressentie lors d’une précédente rencontre. Cette double absence oblige le staff parisien à revoir certaines rotations prévues, même si l’encadrement technique a choisi de maintenir le programme de récupération initial avec deux jours de repos accordés au groupe avant la reprise de l’entraînement sur le terrain monégasque.