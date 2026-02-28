Ligue 1 : le groupe très décimé du PSG pour défier Le Havre

Le point médical publié vendredi confirme la tendance : cinq éléments manquent à l’appel. Et pas des moindres. Le milieu de terrain paye le prix fort. Fabian Ruiz, João Neves, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou ne figurent pas dans le groupe. L’entrejeu se retrouve donc sérieusement amputé.

Le secteur offensif n’échappe pas aux soucis. Ousmane Dembélé, encore trop juste après une gêne au mollet, reste également à quai. Aucun imprévu de dernière minute, mais un constat clair : l’effectif traverse une période délicate.

À cela s’ajoute un paramètre supplémentaire. L’équipe U18 dispute un match crucial en Coupe Gambardella ce dimanche. Impossible donc de piocher largement chez les jeunes pour compléter la liste.