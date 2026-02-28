Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Le Havre AC ce samedi (21h05), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Mais à quelques heures du coup d’envoi, la liste des joueurs retenus illustre les difficultés physiques qui frappent le vestiaire parisien.
Ligue 1 : le groupe très décimé du PSG pour défier Le Havre
Une infirmerie bien remplie
Le point médical publié vendredi confirme la tendance : cinq éléments manquent à l’appel. Et pas des moindres. Le milieu de terrain paye le prix fort. Fabian Ruiz, João Neves, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou ne figurent pas dans le groupe. L’entrejeu se retrouve donc sérieusement amputé.
Le secteur offensif n’échappe pas aux soucis. Ousmane Dembélé, encore trop juste après une gêne au mollet, reste également à quai. Aucun imprévu de dernière minute, mais un constat clair : l’effectif traverse une période délicate.
À cela s’ajoute un paramètre supplémentaire. L’équipe U18 dispute un match crucial en Coupe Gambardella ce dimanche. Impossible donc de piocher largement chez les jeunes pour compléter la liste.
Un groupe réduit à 19 joueurs
Conséquence directe : Luis Enrique convoque seulement 19 joueurs pour ce court déplacement en Normandie. Un chiffre inhabituel à ce niveau. Parmi eux, trois gardiens. Au stade Océane, l’entraîneur espagnol devra composer avec 16 joueurs de champ. Dix débuteront la rencontre, cinq changements restent autorisés. En clair, presque tous les éléments de champ devraient fouler la pelouse à un moment ou un autre.
Cette configuration oblige Paris à gérer les efforts. Le calendrier ne laisse aucun répit et chaque minute compte dans la course au titre en Ligue 1.
Face à un Havre combatif, le PSG devra afficher sérieux et efficacité malgré ce groupe resserré. Les cadres devront assumer. Les plus jeunes, saisir leur chance. Le contexte complique la tâche, mais l’objectif reste identique : prendre les trois points et maintenir la pression en tête du championnat.
Le groupe du PSG contre Le Havre :
Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin
Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zabarnyi, Beraldo, Hakimi, Nuno Mendes
Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Dro
Attaquants : Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Lee, Mbaye