Après deux semaines loin des terrains, Ousmane Dembélé se rapproche d’un come-back très attendu. Le Paris Saint-Germain espère pouvoir compter sur lui dès ce vendredi face à Monaco, avant un rendez-vous européen majeur contre Chelsea.
PSG : Ousmane Dembélé envoie un message avant Monaco et Chelsea
Une alerte de plus, des attentes intactes
Le scénario ne surprend plus vraiment à Paris. À l’approche des grands rendez-vous, le corps de Dembélé rappelle ses fragilités. Touché au mollet il y a quinze jours, l’ailier a manqué les trois dernières rencontres parisiennes. Une absence lourde, tant son profil pèse dans l’animation offensive voulue par Luis Enrique.
Sans lui, le PSG avance, mais différemment. Moins de percussion. Moins de déséquilibre. Et forcément, des interrogations. Cette nouvelle alerte musculaire a ravivé les doutes autour de sa capacité à enchaîner lorsque le calendrier s’accélère, surtout à l’orée du printemps européen.
Monaco comme étape clé du retour
Les signaux récents rassurent pourtant. Selon L'Équipe, informations reprises par Média Foot, Dembélé devrait figurer dans le groupe parisien pour le choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco.
L’objectif ne vise pas un retour précipité. Le staff souhaite avant tout observer ses sensations, tester ses appuis, jauger son rythme. Quelques minutes suffiraient. Un passage obligé avant de hausser le curseur.
Ce match face aux Monégasques sert donc de répétition générale. Un galop d’essai soigneusement préparé.
Chelsea dans le viseur du PSG
En toile de fond, un rendez-vous obsède tout le club. Le huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea FC approche à grands pas. Sans Dembélé, le PSG perd une arme capable de faire basculer une rencontre sur une accélération, un dribble, une rupture, même si Bradley Barcola envisage d’évoluer en faux 9.
Longtemps, le doute a plané sur sa présence pour ce choc européen. Le staff médical a travaillé avec prudence, conscient qu’une rechute compromettrait la suite de la saison. Le plan reste clair : sécuriser le retour, sans brûler d’étapes.
Si tout se déroule comme espéré ce vendredi, Dembélé abordera la réception des Blues avec un minimum de rythme et de confiance. À Paris, tout le monde le sait : avec lui, les équilibres changent. Et les ambitions aussi.