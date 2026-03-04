PSG : Ousmane Dembélé envoie un message avant Monaco et Chelsea

Le scénario ne surprend plus vraiment à Paris. À l’approche des grands rendez-vous, le corps de Dembélé rappelle ses fragilités. Touché au mollet il y a quinze jours, l’ailier a manqué les trois dernières rencontres parisiennes. Une absence lourde, tant son profil pèse dans l’animation offensive voulue par Luis Enrique.

Sans lui, le PSG avance, mais différemment. Moins de percussion. Moins de déséquilibre. Et forcément, des interrogations. Cette nouvelle alerte musculaire a ravivé les doutes autour de sa capacité à enchaîner lorsque le calendrier s’accélère, surtout à l’orée du printemps européen.