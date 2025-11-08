Espagne - Argentine, la date de la Finalissima dévoilée

Le football mondial se prépare à vibrer. La FIFA aurait validé la tenue du match de gala entre la Roja, sacrée championne d’Europe en 2024, et l’Albiceleste, tenante du titre continental sud-américain. Cette confrontation rare réunira deux écoles de jeu que tout oppose mais que tout le monde admire. Le rendez-vous est fixé à Doha, dans l’écrin du stade Lusail, théâtre de la dernière finale de Coupe du monde remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers.

Selon Marca, l’événement, prévu pour le 27 mars 2026, promet d’opposer deux générations de génie : Lamine Yamal, 18 ans à peine, portera les espoirs d’une Espagne en pleine renaissance, tandis que Lionel Messi, 38 ans, continuera d’écrire les dernières lignes d’une carrière légendaire. Ce duel à distance symbolise à lui seul la continuité et la transmission dans le football moderne.