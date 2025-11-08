Le choc entre les champions d’Europe et les rois de la Copa America s’annonce déjà grandiose. Après des semaines de spéculation, la FIFA aurait enfin tranché. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, la très attendue Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine se tiendra dans un peu plus de trois mois, dans le prestigieux stade Lusail de Doha, au Qatar. Une rencontre qui s’annonce comme un véritable passage de témoin entre deux générations dorées du football mondial.
Espagne - Argentine, la date de la Finalissima dévoilée
- AFP
Une affiche de gala entre deux mondes
Le football mondial se prépare à vibrer. La FIFA aurait validé la tenue du match de gala entre la Roja, sacrée championne d’Europe en 2024, et l’Albiceleste, tenante du titre continental sud-américain. Cette confrontation rare réunira deux écoles de jeu que tout oppose mais que tout le monde admire. Le rendez-vous est fixé à Doha, dans l’écrin du stade Lusail, théâtre de la dernière finale de Coupe du monde remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers.
Selon Marca, l’événement, prévu pour le 27 mars 2026, promet d’opposer deux générations de génie : Lamine Yamal, 18 ans à peine, portera les espoirs d’une Espagne en pleine renaissance, tandis que Lionel Messi, 38 ans, continuera d’écrire les dernières lignes d’une carrière légendaire. Ce duel à distance symbolise à lui seul la continuité et la transmission dans le football moderne.
- Getty Images Sport
Souvenirs d’une domination argentine
Cette Finalissima ne sera pas la première du genre. En 2022, l’Argentine avait balayé l’Italie sur le score de 3-0 à Wembley, grâce à des réalisations signées Angel Di Maria, Paulo Dybala et Lautaro Martinez. Ce triomphe avait marqué la deuxième conquête de l’Albiceleste dans cette compétition intercontinentale, après un premier sacre obtenu en 1993 face au Danemark (1-1, 5-4 aux tirs au but).
Pour rappel, la toute première édition du tournoi, organisée en 1985, avait souri à la France, victorieuse de l’Uruguay (2-0). Autant dire que ce trophée symbolise une passerelle entre les continents et consacre la suprématie des grandes nations du ballon rond.
- AFP
Une condition encore en suspens
Si la date du 27 mars 2026 semble actée, un dernier détail pourrait encore tout bouleverser. Marca précise que la tenue du match dépendra de la qualification de l’Espagne pour la prochaine Coupe du monde. Actuellement, la sélection dirigée par Luis De la Fuente caracole en tête de son groupe éliminatoire et semble en bonne voie pour décrocher son billet pour les États-Unis.
Cependant, en cas d’un improbable revers qui contraindrait la Roja à passer par les barrages, la FIFA serait contrainte de réviser son calendrier et d’envisager une nouvelle date pour cette Finalissima très attendue.
- Getty Images/Goal
Messi face à Yamal, le symbole du temps
Au-delà du simple enjeu sportif, cette rencontre incarne une véritable passation entre deux icônes à dix-huit ans d’écart. D’un côté, Lionel Messi, qui continue d’illuminer chaque pelouse où il pose le pied. De l’autre, Lamine Yamal, la nouvelle perle de la Roja, annoncé comme son héritier spirituel.
Ce duel, aussi fascinant que symbolique, promet de captiver la planète football. Le Lusail Stadium, déjà témoin des plus grandes émotions du Mondial 2022, s’apprête à revivre une soirée historique.