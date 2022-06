La Finalissima pour l'Argentine !

Place ce soir à la "Finalissima" : le choc entre le vainqueur du dernier Euro et de la dernière Copa America.

L'Italie défiait l'Argentine à Wembley pour le compte de la "Finalissima" ce mercredi soir. Un match opposant deux lauréats continentaux, l'Italie et l'Argentine. Et ce sont les vainqueurs de la Copa America qui dégainaient les premiers à Wembley. En effet, à la 28e minute, Leo Messi centrait bien pour Lautaro Martinez qui, aux six mètres, devançait le vétéran italien Chiellini pour achever l'action de l'extérieur du droit.

1-0, ce n'était pas le score au repos. En effet, un long dégagement d'Emiliano Martinez, permettait à Lautaro Martinez de s'enfoncer dans l'axe. Il alimentait ensuite Di Maria dans le dos de Chiellini. L'ancien Parisien piquait du gauche devant Donnarumma pour breaker juste avant la pause.

Avec un Chiellini un peu dépassé pour sa dernière avec le maillot italien, la Squadra souffrait.

L'italie passait d'ailleurs tout près de sombrer à l'heure de jeu. Sur une longue ouverture d'Otamendi, Di Maria osait du gauche. C't&it dévié par Emerson et prend la direction de la lucarne gauche. Mais Donnarumma était vigilant.

L'Argentine poussait encore et toujours et s'offrait plusieurs opportunités. Et sur un contre initié par Messi, Dybala portait le score à 3-0 en fin de match. L'Argentine s'offre donc un succès de prestige mérité face à l'Italie !