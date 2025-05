Paris Saint-Germain vs Inter

Espagne vs France

Didier Deschamps, a expliqué les raisons de l’absence de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni au rassemblement des Bleus, vendredi.

À moins d’une semaine de la demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne, l’équipe de France a lancé son rassemblement dans un contexte particulier. Didier Deschamps, confronté à un effectif réduit, a dû s’expliquer sur les absences de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, retenus par le Real Madrid. Si les deux joueurs souhaitaient rejoindre Clairefontaine plus tôt, la réalité du calendrier FIFA et l’autorité des clubs ont dicté une autre règle.