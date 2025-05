Mbappé agace encore les Bleus, le nouveau scandale

France vs Suisse

Le Real Madrid a risqué un nouveau duel avec l'équipe de France à cause de Kylian Mbappé.

L'équipe de Didier Deschamps affrontera l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA le 5 juin, et Mbappé est pressenti pour diriger son équipe nationale.

Cependant, malgré son importance pour Deschamps, le Real Madrid souhaite assurer un repos maximal à son numéro 9 avant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Selon L'Équipe, via Diario Sport, le Real Madrid a demandé à Mbappé et à son coéquipier Aurélien Tchouameni de rejoindre le groupe plus tard que prévu.

Deschamps a choisi de ne pas inclure son capitaine dans le groupe pour les matchs de la Ligue des Nations de la France en novembre, après avoir manqué la fenêtre internationale d'octobre en raison de problèmes de santé.

Il a fait son retour pour la double confrontation contre la Croatie en mars et il rejoint cette fois-ci le club après une première année sensationnelle à Madrid.

Les 31 buts de Mbappé en Liga lui ont valu le Soulier d'Or, malgré l'absence de Carlo Ancelotti en 2024/25.

Le dernier conflit avec la France signifie que lui et Tchouameni n'arriveront à Clairefontaine que le 2 juin, date limite fixée par la FIFA, au lieu du 30 mai, comme prévu par la France.

Xabi Alonso et le Real Madrid sont déterminés à marquer des points lors de la Coupe du Monde des Clubs, et le club y consacre toutes ses ressources.

Avec la France qui affronte l'Espagne à Stuttgart le 5 juin, ainsi qu'une finale ou un match pour la troisième place le 8 juin, le vol de Mbappé vers les États-Unis pourrait être impacté.

Le Real Madrid souhaite que la majorité de son effectif parte ensemble, mais ce ne sera pas le cas.

Le tournoi débute le 14 juin – avec le match d'ouverture du Real Madrid le 18 juin – et les joueurs engagés dans la CONMEBOL devraient prendre un vol direct pour Miami depuis l'Amérique du Sud.