Des choix forts, des surprises, et un retour inattendu : l’Espagne dévoile ses cartes avant la demi-finale face aux Bleus.

Le compte à rebours est lancé. À Stuttgart, le 5 juin prochain, la Roja défiera l’équipe de France dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Pour ce choc au sommet, Luis de la Fuente n’a pas opté pour la facilité. Le sélectionneur espagnol a tranché, aligné sa vision, et livré une liste de 26 joueurs qui sent la fraîcheur et les convictions fortes.