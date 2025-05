Equipe de France : Le Real Madrid bloque Mbappé et Tchouaméni, Deschamps en colère

Espagne vs France

À l'approche d’un choc face à l’Espagne, Deschamps se heurte à des absences inattendues… et à un Real Madrid peu coopératif.

Didier Deschamps n’avait pas prévu ce genre de casse-tête avant une demi-finale européenne. Dans une semaine, les Bleus joueront gros face à l’Espagne dans le cadre du Final Four de la Ligue des Nations. Pour poser les bases de cette confrontation, le sélectionneur avait convoqué ses troupes dès ce vendredi à Clairefontaine. Mais des clubs majeurs, et pas des moindres, refusent de libérer certains cadres aussi tôt que prévu. Et cette situation commence sérieusement à irriter le patron des Bleus.