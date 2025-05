Equipe de France, les impressions des Bleus avant PSG - Inter

En plein rassemblement à Clairefontaine, les joueurs de l’Equipe de France auront un regard particulier sur le choc PSG - Inter, samedi.

Réunis à Clairefontaine pour préparer la demi-finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne, les joueurs de l’équipe de France ne comptent pas manquer le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan. Entre neutralité diplomatique, amitiés de vestiaire et analyses tactiques, certains ont partagé leurs ressentis sur cette affiche de prestige. Deux d’entre eux, Clément Lenglet et Pierre Kalulu, se sont exprimés avec franchise. Et leurs déclarations résonnent comme un écho à l’enjeu d’une soirée historique.