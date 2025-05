Et si la Ligue des champions se jouait à pile ou face ? Entre Paris et Milan, tout pourrait se décider à onze mètres…

La finale s’annonce serrée. PSG contre Inter Milan, une affiche équilibrée qui sent la prolongation à plein nez. Et peut-être davantage. Si personne ne parvient à faire la différence dans le temps réglementaire, les tirs au but pourraient s’inviter à la fête samedi soir à Munich (21h) après les prolongations. Un scénario que chacun anticipe à sa façon, entre répétitions discrètes, statistiques rassurantes et souvenirs tenaces.