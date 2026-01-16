Equipe de France, la FFF passe à l'offensive pour Zinedine Zidane

À mesure que l’horizon de la Coupe du monde 2026 se rapproche, une question continue de hanter les couloirs de la Fédération Française de Football. Derrière la sérénité affichée autour de Didier Deschamps, un scénario se dessine, patiemment, presque en silence. Un nom revient avec insistance, porté par l’histoire, l’attente populaire et une évidence jamais totalement assumée. Zinedine Zidane, absent des bancs depuis plusieurs saisons, pourrait bientôt redevenir central dans le projet des Bleus, au moment précis où la FFF prépare l’après-Deschamps.
Le timing de la succession de Deschamps sur le banc des Bleus
Zinedine Zidane s’invite dans un contexte où l’équipe de France est pleinement tournée vers la Coupe du monde 2026. Installés à Boston pour leur préparation, les Bleus ont déjà calé plusieurs rendez-vous majeurs avec des matches amicaux programmés en mars face au Brésil et à la Colombie, puis en juin contre la Côte d’Ivoire et un adversaire encore à définir. L’objectif est clair : permettre à Didier Deschamps de conclure son long mandat dans la plus grande sérénité possible.
Pourtant, en parallèle, la question de la succession de Didier Deschamps gagne en intensité. Philippe Diallo, président de la FFF, avait initialement envisagé une annonce anticipée avant le Mondial, avant de revoir sa position.« Je vous avais dit que j’étais en réflexion avec deux fenêtres, la première en mars-avril ou après la Coupe du monde. Depuis le tirage au sort, j’ai continué ma réflexion et la tendance est beaucoup plus après la Coupe du monde. Je pense qu’il faut plutôt laisser la sérénité de la préparation de la compétition à notre équipe de France et nous aurons ensuite cette séquence d’un nouveau sélectionneur », expliquait-il à la mi-décembre.
La FFF discute déjà avec Zinedine Zidane
Malgré cette communication officielle, Zinedine Zidane n’a jamais vraiment quitté les radars de la FFF. En coulisses, la fédération n’entend pas attendre la fin de la Coupe du monde pour avancer sur un dossier aussi stratégique. Selon les informations révélées par L’Équipe, des discussions discrètes ont déjà été engagées entre la FFF et Zinedine Zidane, présenté comme le favori naturel pour succéder à Didier Deschamps.
Le principal intéressé n’a d’ailleurs jamais caché son envie de retrouver un banc. Interrogé le 10 novembre lors d’un match des légendes organisé à Toulon, Zinedine Zidane avait lâché, avec sobriété : « Bientôt, j’espère ». Une déclaration brève, mais lourde de sens, qui a renforcé l’idée d’un retour imminent dans le paysage du football de haut niveau.
Zinedine Zidane impose ses conditions à la FFF
Les échanges entre la FFF et Zinedine Zidane portent avant tout sur la composition du futur staff. Un sujet central dans les discussions actuelles. Sans surprise, le nom de David Bettoni revient avec insistance. Fidèle adjoint de Zinedine Zidane lors de son passage couronné de succès au Real Madrid, Bettoni apparaît comme un choix naturel dans l’hypothèse d’une nomination. Au-delà de ce duo, Zinedine Zidane souhaite s’appuyer sur une structure élargie, intégrant notamment une cellule data dédiée à l’analyse de la performance. Une orientation moderne, déjà observée dans plusieurs grandes sélections, mais qui doit être compatible avec la ligne budgétaire fixée par la FFF.
Si Zinedine Zidane bénéficie d’un crédit immense auprès des décideurs, la Fédération avance avec précaution. La FFF ne souhaite pas voir le budget du staff exploser, malgré l’envergure du projet incarné par Zinedine Zidane. Les discussions portent donc autant sur la vision sportive que sur les contraintes économiques. La fédération rappelle d’ailleurs qu’aucune décision n’est encore actée. Même si Zinedine Zidane reste le favori, la FFF se garde toute marge de manœuvre, consciente de la nécessité de préserver l’équilibre autour de l’équipe de France à l’approche d’un rendez-vous mondial majeur.