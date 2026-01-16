Equipe de France, la FFF passe à l'offensive pour Zinedine Zidane

Zinedine Zidane s’invite dans un contexte où l’équipe de France est pleinement tournée vers la Coupe du monde 2026. Installés à Boston pour leur préparation, les Bleus ont déjà calé plusieurs rendez-vous majeurs avec des matches amicaux programmés en mars face au Brésil et à la Colombie, puis en juin contre la Côte d’Ivoire et un adversaire encore à définir. L’objectif est clair : permettre à Didier Deschamps de conclure son long mandat dans la plus grande sérénité possible.

Pourtant, en parallèle, la question de la succession de Didier Deschamps gagne en intensité. Philippe Diallo, président de la FFF, avait initialement envisagé une annonce anticipée avant le Mondial, avant de revoir sa position.« Je vous avais dit que j’étais en réflexion avec deux fenêtres, la première en mars-avril ou après la Coupe du monde. Depuis le tirage au sort, j’ai continué ma réflexion et la tendance est beaucoup plus après la Coupe du monde. Je pense qu’il faut plutôt laisser la sérénité de la préparation de la compétition à notre équipe de France et nous aurons ensuite cette séquence d’un nouveau sélectionneur », expliquait-il à la mi-décembre.