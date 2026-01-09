Mondial 2026, les Bleus ont choisi leur quartier général

L’équipe de France a officiellement arrêté son camp de base pour la Coupe du monde 2026 : les Bleus poseront leurs valises à Boston. Cette information, confirmée par RMC Sport après des révélations de L’Équipe et du Parisien, marque une étape importante dans la préparation du groupe dirigé par Didier Deschamps. Les joueurs de l’équipe de France résideront au Four Seasons de Boston, tandis que les séances d’entraînement seront organisées à Babson College, une école de commerce disposant d’infrastructures adaptées au très haut niveau.

Ce choix permet à l’équipe de France de limiter les déplacements durant la phase de groupes. Placés dans le groupe I, les Bleus disputeront trois rencontres sur la côte Est : face au Sénégal le 16 juin, contre un barragiste intercontinental (Irak, Suriname ou Bolivie) le 22 juin, puis face à la Norvège le 26 juin. Ce dernier match se jouera à proximité, au Gillette Stadium de Foxborough, un élément logistique déterminant pour préserver la fraîcheur physique de l’équipe de France.