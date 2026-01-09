Didier DeschampsGetty
Bour Han Amoussa

Mondial 2026, les Bleus ont choisi leur quartier général

À six mois de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France connait son camp de base pour la compétition.

À quelques mois du grand rendez-vous planétaire, l’équipe de France affine déjà les contours de sa préparation pour le Mondial 2026. Derrière les enjeux sportifs, un choix stratégique s’impose comme un signal fort envoyé par le staff tricolore. Logistique, récupération, déplacements : rien n’est laissé au hasard. En coulisses, une décision structurante a été arrêtée, révélant une ligne directrice claire pour accompagner les ambitions des Bleus sur le sol américain et poser les bases d’un tournoi pensé dans les moindres détails.

0