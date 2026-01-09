À quelques mois du grand rendez-vous planétaire, l’équipe de France affine déjà les contours de sa préparation pour le Mondial 2026. Derrière les enjeux sportifs, un choix stratégique s’impose comme un signal fort envoyé par le staff tricolore. Logistique, récupération, déplacements : rien n’est laissé au hasard. En coulisses, une décision structurante a été arrêtée, révélant une ligne directrice claire pour accompagner les ambitions des Bleus sur le sol américain et poser les bases d’un tournoi pensé dans les moindres détails.
Mondial 2026, les Bleus ont choisi leur quartier général
- AFP
L’équipe de France siègera à Boston lors du Mondial 2026
L’équipe de France a officiellement arrêté son camp de base pour la Coupe du monde 2026 : les Bleus poseront leurs valises à Boston. Cette information, confirmée par RMC Sport après des révélations de L’Équipe et du Parisien, marque une étape importante dans la préparation du groupe dirigé par Didier Deschamps. Les joueurs de l’équipe de France résideront au Four Seasons de Boston, tandis que les séances d’entraînement seront organisées à Babson College, une école de commerce disposant d’infrastructures adaptées au très haut niveau.
Ce choix permet à l’équipe de France de limiter les déplacements durant la phase de groupes. Placés dans le groupe I, les Bleus disputeront trois rencontres sur la côte Est : face au Sénégal le 16 juin, contre un barragiste intercontinental (Irak, Suriname ou Bolivie) le 22 juin, puis face à la Norvège le 26 juin. Ce dernier match se jouera à proximité, au Gillette Stadium de Foxborough, un élément logistique déterminant pour préserver la fraîcheur physique de l’équipe de France.
- Getty Images Sport
Un parcours déjà balisé pour les Bleus de Deschamps
Au-delà de la phase de groupes, le positionnement géographique de l’équipe de France pourrait peser lourd dans la suite de la compétition. Les rencontres sont programmées à Boston, Philadelphie et New York, offrant une continuité territoriale appréciable. En cas de qualification en tête de son groupe, l’équipe de France pourrait se projeter vers un huitième de finale potentiellement relevé, avec l’Allemagne comme adversaire envisagé, tout en évitant théoriquement l’Espagne, l’Argentine ou encore l’Angleterre jusqu’aux demi-finales.
En amont du Mondial, l’équipe de France a également établi une feuille de route précise. Une tournée aux États-Unis est prévue avec deux matches amicaux programmés les 26 et 29 mars face au Brésil et à la Colombie. Les Bleus disputeront ensuite deux rencontres en juin sur le sol français avant de traverser l’Atlantique avec un objectif clair : décrocher une troisième étoile et conclure l’ère Didier Deschamps sur une note historique.