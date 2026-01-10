Mondial 2026, de nouveaux amicaux au programme pour les Bleus

Selon les informations communiquées par RMC Sport, l’équipe de France disputera deux matchs amicaux de préparation les 4 et 8 juin prochains. Ces rencontres, programmées en France, interviendront après l’annonce de la liste de Didier Deschamps, attendue à la fin de la première quinzaine de mai. Pour le staff des Bleus, ces échéances doivent permettre d’affiner les automatismes et de jauger l’état de forme du groupe avant l’embarquement vers les États-Unis, même si les lieux exacts de ces rencontres n’ont pas encore été dévoilés.

En parallèle de ces rendez-vous sportifs, l’équipe de France a également validé son organisation logistique. En accord avec le président de la FFF Philippe Diallo, les Bleus ont acté que leur camp de base pour la Coupe du monde 2026 sera installé à Boston. Les joueurs de l’équipe de France résideront au Four Seasons, tandis que les séances d’entraînement se dérouleront à Babson College, une école de commerce réputée de la région. Un environnement pensé pour offrir calme, confort et conditions optimales de travail à l’approche du tournoi.