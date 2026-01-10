À un an du grand rendez-vous mondial, chaque détail compte dans la préparation des Bleus. En coulisses, l’équipe de France avance méthodiquement pour aborder la Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions possibles. Entre choix logistiques, planification sportive et montée progressive en intensité, le calendrier se précise. Et avant même de poser ses valises aux États-Unis, l’équipe de France s’apprête à vivre deux répétitions générales très attendues, pensées comme un dernier test grandeur nature avant le grand saut vers le Mondial.
Mondial 2026, de nouveaux amicaux au programme pour les Bleus
L’équipe de France en amical au pays début juin
Selon les informations communiquées par RMC Sport, l’équipe de France disputera deux matchs amicaux de préparation les 4 et 8 juin prochains. Ces rencontres, programmées en France, interviendront après l’annonce de la liste de Didier Deschamps, attendue à la fin de la première quinzaine de mai. Pour le staff des Bleus, ces échéances doivent permettre d’affiner les automatismes et de jauger l’état de forme du groupe avant l’embarquement vers les États-Unis, même si les lieux exacts de ces rencontres n’ont pas encore été dévoilés.
En parallèle de ces rendez-vous sportifs, l’équipe de France a également validé son organisation logistique. En accord avec le président de la FFF Philippe Diallo, les Bleus ont acté que leur camp de base pour la Coupe du monde 2026 sera installé à Boston. Les joueurs de l’équipe de France résideront au Four Seasons, tandis que les séances d’entraînement se dérouleront à Babson College, une école de commerce réputée de la région. Un environnement pensé pour offrir calme, confort et conditions optimales de travail à l’approche du tournoi.
Un calendrier maîtrisé pour les Bleus avant le départ pour Boston
Le départ de l’équipe de France pour Boston est envisagé le 9 juin, une option désormais considérée comme prioritaire et quasi actée par le staff. Cette chronologie permettrait aux Bleus de disposer de plusieurs jours d’acclimatation sur la côte Est avant d’entrer dans le vif de la compétition. L’objectif est clair : arriver prêts, physiquement et mentalement, pour un Mondial 2026 qui s’annonce exigeant et particulièrement dense.
Avant ces matchs amicaux de juin, l’équipe de France aura déjà un avant-goût du sol américain. Les Bleus sont en effet attendus aux États-Unis au mois de mars pour deux rencontres amicales de prestige. Les partenaires de Kylian Mbappé affronteront le Brésil le 26 mars à Foxborough, puis la Colombie le 29 mars à Landover. Ces confrontations serviront de premiers repères face à des adversaires de haut niveau, dans le pays hôte du Mondial. À travers cette programmation, l’équipe de France poursuit une préparation progressive et structurée, alternant tests sportifs et choix stratégiques. Chaque étape est pensée pour amener les Bleus au pic de performance au moment clé. À un an de l’échéance, la route vers le Mondial 2026 est désormais clairement tracée.