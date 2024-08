Endrick sous les feux des projecteurs, le Brésilien veut briller lors de la tournée américaine en l'absence de Mbappé et Bellingham

Le jeune brésilien a écourté ses vacances d'été pour rejoindre l'équipe d'Ancelotti et tenter de se faire remarquer d'entrée avec les Merengue.

Endrick n'a effectué qu'une seule passe lors du quart de finale de la Copa América contre l'Uruguay. Bien muselé par l'adversaire et neutralisé à chaque fois qu'il s'approchait du ballon, l'attaquant du Real Madrid n'a jamais eu l'occasion d'influer sur le cours du jeu. Par la suite, la Selecao a été éliminée d'une compétition qu'elle est toujours censée remporter. Et Endrick en a donc été en partie responsable.

C'est ainsi qu'a débuté l'été le plus important de la carrière du jeune homme. Endrick est sous le feu des projecteurs depuis qu'il a officialisé un contrat de 60 millions d'euros pour signer à Madrid en décembre 2022. Il a peut-être passé près de 18 mois au Brésil avant d'être présenté à l'Espagne, mais il n'a jamais pu se cacher. Lors de son premier grand rendez-vous international, il est passé à côté.

Aujourd'hui, il a une nouvelle chance. Les Madrilènes entament cette semaine leur tournée de pré-saison aux États-Unis, avec des matches amicaux contre l'AC Milan, Barcelone et Chelsea. L'enjeu est moins important pour Endrick que la dernière fois qu'il a joué en Amérique, il y a quatre semaines, mais son rendement n'en sera pas moins épié.

Endrick aura à cœur de faire bonne figure, d'autant que des joueurs comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham ne participeront pas à la tournée. Mais pour un jeune prodige qui a besoin de grandir sous le maillot de l'un des plus grands clubs du monde, c'est aussi la scène idéale pour apprendre sur le tas et prouver qu'il a sa place dans l'équipe des champions d'Europe.