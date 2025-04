Droits TV : Ligue 1 en crise, révélations d’une nouvelle réunion explosive entre les présidents

Une réunion sous haute tension, des dirigeants furieux, un diffuseur critiqué : découvrez les coulisses explosives de la crise des droits TV en L1.

Les tensions autour des droits TV continuent de secouer le football français. Moins d’un an après une première réunion musclée en juillet 2024, un nouveau point de situation organisé le 14 février 2025 a révélé un climat encore plus explosif entre les présidents des clubs de Ligue 1. La cause de cette tension : le non-paiement de la dernière échéance par DAZN, diffuseur officiel du championnat, et l’absence de plan de secours crédible.

Dans "Complément d’Enquête", dont un extrait a été diffusé dans "l’After Foot" sur RMC, lundi, Fabien Touati dévoile les coulisses d’un échange où se mêlent colère, inquiétude et incertitude quant à l’avenir financier du football français.