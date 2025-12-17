Droits TV Ligue 1 : Canal+ tire à balles réelles sur la LFP

Dans son interview, Maxime Saada n’a pas cherché à arrondir les angles. Il pose d’abord une question lourde de sens : « Est-ce que Canal+ a vocation à tout avoir, ou bien simplement le meilleur? »

Puis il développe sa vision : « Nous avons pris le parti d’avoir le meilleur en sport, en séries, en films. Les scores de la Ligue des champions sont sans commune mesure avec ceux de la Ligue 1. La saison dernière, le match PSG-Arsenal a été suivi par 4,1 millions d’abonnés! Évidemment, la Ligue 1 est un programme important pour les Français et historiquement lié à Canal+. Nous avons tenté tout l’été de trouver un accord. Mais si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué. Je ne vais pas les forcer. Nous sommes l’acteur qui en a le moins besoin! Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie ».

Des propos durs, assumés, et qui résonnent comme un avertissement clair.