Alors que le football français traverse une période économique délicate, Canal+ confirme qu’il peut avancer sans la Ligue 1. Une sortie lourde de sens qui fragilise encore un peu plus la Ligue de football professionnel (LFP).
Droits TV Ligue 1 : Canal+ tire à balles réelles sur la LFP
- AFP
Canal+ affirme pouvoir vivre sans la Ligue 1
Le message est limpide et il fait mal. Dans un entretien accordé à Le Figaro mardi, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a envoyé un nouveau tacle appuyé à la Ligue de football professionnel. Le dirigeant de la chaîne cryptée assume désormais ouvertement une position claire : la Ligue 1 ne constitue plus une priorité stratégique pour son groupe.
Un constat brutal pour le football français, déjà fragilisé par plusieurs crises successives. Canal+ explique avoir construit un modèle capable de se passer du championnat de France, malgré un lien historique fort entre les deux entités.
- AFP
Une fracture née du fiasco Mediapro
Le conflit ne date pas d’hier. Depuis 2020 et l’épisode Mediapro, les relations entre Canal+ et la LFP se sont profondément dégradées. À l’époque, la chaîne avait très mal digéré la redistribution des huit matchs laissés vacants par le groupe espagnol, attribués à un tarif bien inférieur à celui payé par Canal+ pour seulement deux rencontres.
Cette décision avait provoqué une série de procédures judiciaires entre les deux camps, installant un climat de défiance durable. Depuis, la communication reste glaciale, parfois ouvertement hostile.
- AFP
L’espoir De Tavernost vite éteint
L’été dernier, un léger frémissement avait pourtant émergé. L’arrivée de Nicolas De Tavernost à la tête de LFP Media, la filiale chargée de gérer la chaîne Ligue1+, avait nourri un certain optimisme. Les discussions avaient repris, laissant entrevoir une possible réconciliation.
Mais très vite, les négociations ont capoté. En cause, une exigence forte de LFP Media : demander à Canal+ de renoncer aux poursuites judiciaires engagées depuis quatre ans. Une condition jugée inacceptable par la chaîne cryptée, qui a refusé net.
- AFP
La Ligue des champions comme priorité absolue
Depuis cet échec, Canal+ a frappé fort ailleurs. Le groupe a sécurisé le renouvellement des droits de la Ligue des champions pour la période 2027-2031, remportant une bataille très disputée. Un succès stratégique majeur.
Certains présidents de clubs de Ligue 1 espéraient alors un scénario différent : un revers de Canal+ sur ce dossier aurait pu pousser la chaîne à se repositionner sur le championnat de France. Mais la réalité va dans le sens inverse.
- AFP
Maxime Saada allume la LFP
Dans son interview, Maxime Saada n’a pas cherché à arrondir les angles. Il pose d’abord une question lourde de sens : « Est-ce que Canal+ a vocation à tout avoir, ou bien simplement le meilleur? »
Puis il développe sa vision : « Nous avons pris le parti d’avoir le meilleur en sport, en séries, en films. Les scores de la Ligue des champions sont sans commune mesure avec ceux de la Ligue 1. La saison dernière, le match PSG-Arsenal a été suivi par 4,1 millions d’abonnés! Évidemment, la Ligue 1 est un programme important pour les Français et historiquement lié à Canal+. Nous avons tenté tout l’été de trouver un accord. Mais si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué. Je ne vais pas les forcer. Nous sommes l’acteur qui en a le moins besoin! Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie ».
Des propos durs, assumés, et qui résonnent comme un avertissement clair.
- AFP
Un signal inquiétant pour le football français
Cette prise de position confirme une tendance lourde. Sans Canal+, la Ligue 1 perd un partenaire historique et une vitrine majeure. À court terme, la situation économique du football français pourrait s’en trouver encore fragilisée. Et le fossé entre la LFP et son ancien diffuseur phare semble désormais difficile à combler.