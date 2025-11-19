Droits TV - Ligue des champions : les résultats du premier tour de l'appel d'offres connus

Selon plusieurs informations concordantes relayées par RMC Sport, l’UEFA n’a reçu aucune offre jugée satisfaisante lors du premier passage devant les candidats. Les diffuseurs, pourtant nombreux à s’être montrés intéressés, n’ont pas fait la différence. Aucun groupe n’a pris l’avantage, ce qui laisse l’instance européenne face à un résultat inattendu.

Ce premier bloc concernait les droits à partir de 2027. À la suite de cet échec initial, l’UEFA a immédiatement réactivé son dispositif : un deuxième tour s’ouvre avec une date limite extrêmement précise, fixée à « jeudi midi pile ». Un délai court, mais l’organisation souhaite cette fois obtenir des propositions alignées sur ses ambitions financières.

Pour la France, le suspense persiste. Même UC3, la structure commerciale de l’UEFA chargée du dossier, n’a pas répondu aux sollicitations de RMC Sport quant aux détails de ces premiers retours.