L’appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue des champions en France, lancé depuis plusieurs semaines, a pris une tournure inattendue. Alors que l’UEFA comptait obtenir des propositions fortes dès le premier round, aucun prétendant n’a réussi à s’imposer. Le suspense reste total, et le marché audiovisuel français retient son souffle dans l’attente d’un deuxième tour décisif prévu avant la fin de la semaine. En coulisses, clubs, diffuseurs et dirigeants observent attentivement un processus inédit qui pourrait bouleverser l’équilibre actuel des droits télévisés.
Droits TV - Ligue des champions : les résultats du premier tour de l'appel d'offres connus
- AFP
Un premier tour sans vainqueur et une surprise pour l’UEFA
Selon plusieurs informations concordantes relayées par RMC Sport, l’UEFA n’a reçu aucune offre jugée satisfaisante lors du premier passage devant les candidats. Les diffuseurs, pourtant nombreux à s’être montrés intéressés, n’ont pas fait la différence. Aucun groupe n’a pris l’avantage, ce qui laisse l’instance européenne face à un résultat inattendu.
Ce premier bloc concernait les droits à partir de 2027. À la suite de cet échec initial, l’UEFA a immédiatement réactivé son dispositif : un deuxième tour s’ouvre avec une date limite extrêmement précise, fixée à « jeudi midi pile ». Un délai court, mais l’organisation souhaite cette fois obtenir des propositions alignées sur ses ambitions financières.
Pour la France, le suspense persiste. Même UC3, la structure commerciale de l’UEFA chargée du dossier, n’a pas répondu aux sollicitations de RMC Sport quant aux détails de ces premiers retours.
Une formule totalement repensée pour attirer les géants mondiaux
L’UEFA veut tirer jusqu’à 5 milliards d’euros par an de ce cycle de droits, une somme colossale. Pour y parvenir, l’institution a remodelé son appel d’offres afin d’y introduire ce qu’elle décrit comme une formule "révolutionnaire".
Parmi les nouveautés, une option permettrait d’allonger la durée du contrat au-delà des quatre années habituelles. Ce mécanisme vise à rassurer les diffuseurs sur le long terme, tout en sécurisant des revenus durables pour l’instance européenne.
Autre élément inédit : les cinq plus grands marchés du continent - France, Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne - sont concernés au même moment. L’objectif est clair : créer un appel d’air et pousser les plateformes mondiales à se positionner. Un lot spécial est même prévu, dédié à un match « premium » pensé pour l’audience internationale. Une manière de séduire des mastodontes comme Apple TV+, Paramount ou Amazon.
Canal+, diffuseur principal jusqu’en 2027, pourrait voir ce fonctionnement redistribuer les cartes. Sa position dominante n’apparaît plus garantie. Le groupe français sait que l’arrivée d’un acteur mondial remettrait en cause son exclusivité actuelle.
Une bataille féroce entre diffuseurs… et des enjeux majeurs pour les clubs français
Sans surprise, les candidats potentiels sont nombreux : Canal+, DAZN, BeIN Sports, Apple TV+, Paramount, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Chacun évalue la rentabilité du produit, l’impact médiatique et la capacité à attirer des abonnés.
Pendant ce temps, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 observent cette bataille avec beaucoup d’attention. Une partie des revenus issus des compétitions européennes leur revient directement. Une hausse ou une baisse des droits pourrait changer beaucoup de choses lorsqu’ils préparent leurs budgets.
En coulisses, certains dirigeants surveillent également le comportement de Canal+. Ils imaginent déjà que si la chaîne cryptée ne remporte pas les droits de la C1, elle pourrait se tourner massivement vers ceux de la Ligue 1. Et là encore, le dossier reste explosif. Les tensions entre la LFP et le groupe audiovisuel ne se sont jamais réellement apaisées, et plusieurs procédures restent en cours.