Des retrouvailles entre Deschamps et Benzema ? Le grand rêve d'Al-Ittihad

Champion d’Arabie saoudite la saison dernière, Al-Ittihad vit une campagne 2024-2025 cauchemardesque. Huitième au classement avec treize points de retard sur le leader Al-Nassr, le club peine à retrouver la cohésion qui avait fait sa force. Karim Benzema, fer de lance du projet, apparaît isolé dans un collectif fragilisé par les tensions internes.

Selon Foot Mercato, les méthodes de Sergio Conceição, nommé récemment à la tête de l’équipe, ne font pas l’unanimité. Plusieurs cadres auraient exprimé des doutes quant à la direction prise par le technicien portugais. Le vestiaire, divisé, a fini par lâcher son entraîneur, laissant planer la menace d’un limogeage imminent.