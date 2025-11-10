Et si le football offrait une scène inattendue ? Après des années de séparation houleuse entre Didier Deschamps et Karim Benzema, le club saoudien Al-Ittihad nourrit l’espoir de réunir les deux hommes sous le même maillot. Une perspective aussi surprenante que symbolique, alors que le club de Djeddah traverse une période critique en championnat. Le rêve paraît fou, mais dans le football saoudien, l’ambition dépasse souvent la logique. Entre désirs de prestige et besoin de redressement, les dirigeants d’Al-Ittihad semblent prêts à tout pour faire de cette union un symbole fort de leur renaissance.
Des retrouvailles entre Deschamps et Benzema ? Le grand rêve d'Al-Ittihad
Al-Ittihad en pleine tourmente interne
Champion d’Arabie saoudite la saison dernière, Al-Ittihad vit une campagne 2024-2025 cauchemardesque. Huitième au classement avec treize points de retard sur le leader Al-Nassr, le club peine à retrouver la cohésion qui avait fait sa force. Karim Benzema, fer de lance du projet, apparaît isolé dans un collectif fragilisé par les tensions internes.
Selon Foot Mercato, les méthodes de Sergio Conceição, nommé récemment à la tête de l’équipe, ne font pas l’unanimité. Plusieurs cadres auraient exprimé des doutes quant à la direction prise par le technicien portugais. Le vestiaire, divisé, a fini par lâcher son entraîneur, laissant planer la menace d’un limogeage imminent.
Al-Ittihad rêve de Didier Deschamps
Face à cette crise, les dirigeants d’Al-Ittihad rêvent d’un nom capable de restaurer l’ordre et la crédibilité : Didier Deschamps. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France, sous contrat jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026, reste l’un des entraîneurs les plus respectés de la planète football.
L’Équipe révèle, ce lundi, que le club saoudien envisagerait de le convaincre une fois son mandat terminé, misant sur son sens de la discipline et son expérience des vestiaires complexes. Deschamps, qui a ouvert la porte à une aventure saoudienne dimanche, de son côté, se veut pourtant énigmatique sur son avenir. . Fidèle à son approche méthodique, il a répété à plusieurs reprises qu’il ne se prononcerait pas sur son avenir avant la fin de son aventure avec les Bleus.
Des retrouvailles avec Benzema ? Un scénario à plusieurs lectures
Si Didier Deschamps devait rejoindre Al-Ittihad, la question des retrouvailles avec Karim Benzema alimenterait inévitablement les discussions. Le sélectionneur et l’attaquant, brouillés depuis de longues années avant une réconciliation avortée, pourraient se retrouver dans un contexte totalement différent. Une cohabitation placée sous le signe de la rédemption, ou au contraire du malaise ?
Les dirigeants saoudiens y voient un coup médiatique colossal : réunir deux icônes du football français, longtemps opposés, pour symboliser une nouvelle ère. L’hypothèse d’un trio Deschamps – Benzema - Kanté séduit particulièrement les fans saoudiens, nostalgiques du sacre mondial de 2018.
Karim Benzema sur le départ d'Al-Ittihad ?
Cependant, le scénario n’est pas sans zones d’ombre. Le contrat de Karim Benzema avec Al-Ittihad court jusqu’en juin 2026, mais des rumeurs évoquent déjà un possible départ en fin de saison. Quant à N’Golo Kanté, lui aussi lié au club saoudien jusqu’à l’été prochain, son avenir reste flou. Didier Deschamps pourrait donc poser ses valises à Djeddah dans un effectif en recomposition, sans garantie de retrouver ses anciens protégés.
Pour l’heure, aucune négociation concrète n’a débuté. Le rêve d’Al-Ittihad tient encore du symbole : celui d’un club en quête de stabilité et de prestige international. Mais dans un football où les frontières se brouillent et où les ambitions s’étendent au-delà des continents, même les scénarios les plus improbables méritent d’être pris au sérieux.