Equipe de France, l’annonce forte de Didier Deschamps sur son avenir

Présent dans Téléfoot ce dimanche sur TF1, Didier Deschamps a tenu à clarifier sa position sur son avenir à la tête de l’équipe de France. Après plus de douze ans de règne, le sélectionneur tricolore a confirmé que son mandat ne se prolongerait pas au-delà de la Coupe du Monde 2026. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là car il faut que ça s’arrête à un moment », confiait le patron des Bleus en janvier dernier. Une sortie claire, qui met fin à toute spéculation sur une prolongation de son contrat.

Cette annonce marque un véritable tournant pour les Bleus, qui devront se préparer à l’après-Deschamps. Le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance, lui qui aurait déjà décliné plusieurs offres pour attendre son heure. En attendant, Didier Deschamps entend mener sa mission jusqu’au bout, avec comme objectif majeur de bien figurer lors des grandes échéances à venir, notamment le Mondial nord-américain.