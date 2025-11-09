Didier Deschamps prépare déjà la fin d’une ère. En poste depuis 2012, le sélectionneur de l’équipe de France a rappelé, dans Téléfoot ce dimanche, que son aventure à la tête des Bleus prendrait fin après la Coupe du Monde 2026. Une déclaration forte, empreinte de lucidité et de réalisme, qui ouvre la voie à un tournant majeur pour le football français. Le technicien tricolore, interrogé sur son avenir et sur plusieurs dossiers brûlants, a également évoqué les perspectives d’après-2026 tout en répondant aux rumeurs le liant à certains clubs étrangers et à la sélection saoudienne.
Equipe de France, l'annonce forte de Didier Deschamps sur son avenir
Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est fini
Présent dans Téléfoot ce dimanche sur TF1, Didier Deschamps a tenu à clarifier sa position sur son avenir à la tête de l’équipe de France. Après plus de douze ans de règne, le sélectionneur tricolore a confirmé que son mandat ne se prolongerait pas au-delà de la Coupe du Monde 2026. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là car il faut que ça s’arrête à un moment », confiait le patron des Bleus en janvier dernier. Une sortie claire, qui met fin à toute spéculation sur une prolongation de son contrat.
Cette annonce marque un véritable tournant pour les Bleus, qui devront se préparer à l’après-Deschamps. Le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance, lui qui aurait déjà décliné plusieurs offres pour attendre son heure. En attendant, Didier Deschamps entend mener sa mission jusqu’au bout, avec comme objectif majeur de bien figurer lors des grandes échéances à venir, notamment le Mondial nord-américain.
Deschamps ouvre la porte à une aventure en Arabie saoudite
Questionné sur son avenir après 2026, Didier Deschamps n’a pas fermé la porte à un nouveau défi, y compris à l’étranger. « Des contacts avec un club d’Arabie saoudite ? J’ai pu avoir des contacts. Pas spécialement avec eux, je ne vais pas citer des noms, mais ils savent ma situation. À partir du moment où j’ai pris une décision, et je ne reviendrai pas dessus, c’est clair et net. Après les échéances prévues, je serai libre et je ne m’interdis rien », a-t-il affirmé, laissant la porte entrouverte à une expérience exotique.
Le sélectionneur a également mis fin à certaines rumeurs persistantes, notamment celles l’envoyant du côté de la Juventus ou de la sélection brésilienne. S’il reste concentré sur les Bleus, Didier Deschamps n’exclut pas de poursuivre sa carrière ailleurs, dans un contexte où l’Arabie saoudite attire de nombreux techniciens européens.
Deschamps écarte un éventuel retour d’Olivier Giroud
Dans cette même émission, Didier Deschamps a été interrogé sur un autre dossier symbolique : celui d’Olivier Giroud. L’attaquant du LOSC, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 buts en 137 sélections), a récemment confié sur RMC qu’il restait disponible « pour dépanner sur un match ou un rassemblement ». Deschamps a tenu à clarifier la situation : « Ça a été clair de sa part. Même s'il a rajouté trois mots, "jamais dire jamais". S'il y a une hécatombe et à partir du moment où il reste compétitif et il joue, j'ai des choix à faire. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question et j'espère ne pas avoir à me la poser. »
Des propos fermes, qui confirment la fin d’un cycle entre le sélectionneur et son ancien buteur fétiche. Malgré ses débuts prometteurs à Lille, Olivier Giroud reste éloigné des plans de Didier Deschamps, la concurrence en attaque étant désormais très relevée.
Deschamps assume ses choix pour les Bleus
Interrogé également sur d’autres absents notables, Didier Deschamps a tenu à justifier ses décisions. Le cas de Corentin Tolisso, capitaine de l’Olympique Lyonnais, a notamment été évoqué. L’ancien joueur du Bayern Munich, écarté depuis l’Euro 2021, n’a pas été retenu malgré son retour à un bon niveau en club. « Rien ne lui manque, a déclaré Deschamps. Je dois faire des choix, il y a de la concurrence. » Une réponse qui confirme la ligne directrice du sélectionneur : privilégier la régularité et la performance au moment présent.
Alors que la France prépare son prochain rassemblement, Didier Deschamps continue d’incarner la continuité et la stabilité d’un groupe qu’il a façonné à son image. Mais son départ annoncé après 2026 ouvre déjà un grand débat : qui sera capable de prendre la relève d’un entraîneur qui a marqué durablement l’histoire des Bleus ? Zinedine Zidane semble bien être le choix idéal pour plusieurs supporters et observateurs.