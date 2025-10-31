N'Golo Kanté bientôt à Paris ? L'énorme bombe

Fort de sa montée en Ligue 1 et d’un soutien financier considérable, le Paris FC affiche des ambitions inédites. D’après Foot Mercato, la direction du club souhaiterait réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts : attirer N’Golo Kanté. L’international français, qui n’a pas encore prolongé avec Al-Ittihad, représente une opportunité rare pour un club en quête de crédibilité et de notoriété. À 34 ans, Kanté demeure un modèle de régularité et d’engagement, auréolé d’un palmarès impressionnant : Premier League avec Leicester, Ligue des Champions avec Chelsea et Coupe du Monde 2018 avec les Bleus.

Son retour à Paris aurait une forte portée symbolique. Né dans la capitale, N’Golo Kanté pourrait boucler la boucle dans sa ville natale tout en accompagnant la transformation du Paris FC, bien décidé à s’imposer durablement dans l’élite. Malgré le poids des années, le milieu tricolore a conservé son influence sur le terrain, comme en attestent ses performances régulières en Arabie saoudite.