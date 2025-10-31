Et si un autre milieu emblématique du football français faisait son grand retour en Ligue 1 ? À 34 ans et toujours performant sous les couleurs d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté pourrait rejoindre Paris dans les prochains mois. Une arrivée qui constituerait un véritable coup de tonnerre, aussi bien pour le club francilien que pour la Ligue 1, et qui témoigne des ambitions grandissantes du nouveau visage du football parisien.
N'Golo Kanté bientôt à Paris ? L'énorme bombe
- Getty Images Sport
Le Paris FC rêve de N’Golo Kanté
Fort de sa montée en Ligue 1 et d’un soutien financier considérable, le Paris FC affiche des ambitions inédites. D’après Foot Mercato, la direction du club souhaiterait réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts : attirer N’Golo Kanté. L’international français, qui n’a pas encore prolongé avec Al-Ittihad, représente une opportunité rare pour un club en quête de crédibilité et de notoriété. À 34 ans, Kanté demeure un modèle de régularité et d’engagement, auréolé d’un palmarès impressionnant : Premier League avec Leicester, Ligue des Champions avec Chelsea et Coupe du Monde 2018 avec les Bleus.
Son retour à Paris aurait une forte portée symbolique. Né dans la capitale, N’Golo Kanté pourrait boucler la boucle dans sa ville natale tout en accompagnant la transformation du Paris FC, bien décidé à s’imposer durablement dans l’élite. Malgré le poids des années, le milieu tricolore a conservé son influence sur le terrain, comme en attestent ses performances régulières en Arabie saoudite.
N’Golo Kanté est toujours au top de sa forme
Sous les couleurs d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté n’a rien perdu de sa vista ni de sa capacité à dominer l’entrejeu. Depuis son arrivée en 2023, il a disputé 89 rencontres, inscrivant 9 buts et délivrant 10 passes décisives. Des statistiques remarquables pour un joueur dont le volume de jeu reste exceptionnel. Pour le Paris FC, miser sur un tel profil serait une façon d’associer prestige et efficacité dans un secteur clé, tout en envoyant un message fort au reste du championnat.
Le club parisien, désormais détenu par la famille Arnaud, veut s’imposer comme une nouvelle puissance de la Ligue 1. Après un mercato estival audacieux marqué par les arrivées de Moses Simon, Hamari Traoré ou encore Willem Geubbels, le recrutement de N’Golo Kanté incarnerait la montée en gamme du projet francilien. A en croire Foot Mercato, le directeur sportif Marco Neppe, en poste depuis le 1ᵉʳ octobre, serait à la manœuvre pour concrétiser cette opération dès le mercato hivernal.
- Getty Images Sport
N’Golo Kanté, le pari audacieux du PFC
Malgré un début de saison mitigé, - le Paris FC (11 pts) pointe actuellement à la 12ᵉ place, deux points devant Lorient (9 pts), premier barragiste -, l’arrivée de N’Golo Kanté pourrait changer la donne. Au-delà de l’aspect sportif, la présence d’un champion du monde 2018 renforcerait considérablement l’attractivité du club auprès des sponsors, des médias et du public. Une telle signature placerait le Paris FC dans une nouvelle dimension, à la fois en termes d’image et de compétitivité.
Le milieu défensif, réputé pour son humilité et sa rigueur, pourrait également jouer un rôle de mentor auprès d’un effectif jeune et prometteur. Son influence dépasse le cadre du terrain : N’Golo Kanté incarne la discipline, la persévérance et la loyauté - des valeurs que le club parisien souhaite intégrer à son identité sportive.
- AFP
Vers un neuvième champion du monde 2018 en Ligue 1 ?
Si l’opération venait à se concrétiser, N’Golo Kanté rejoindrait ainsi huit autres champions du monde 2018 déjà revenus en France : Olivier Giroud (Lille), Florian Thauvin (Lens), Benjamin Pavard (OM), Ousmane Dembélé (PSG), Lucas Hernandez (PSG), Corentin Tolisso (OL), Djibril Sidibé (Toulouse) et Paul Pogba (Monaco). Son retour constituerait une formidable publicité pour la Ligue 1, confirmant le regain d’attractivité du championnat auprès des grandes figures du football français.
Pour l’heure, Foot Mercato rapporte que la situation contractuelle de Kanté, lié à Al-Ittihad jusqu’en 2026, mais sans prolongation actée, attise la convoitise de plusieurs formations, y compris en Arabie saoudite. Toutefois, la perspective de terminer sa carrière dans sa ville natale pourrait peser lourd dans la balance. La décision finale, attendue dans les prochaines semaines, pourrait bien secouer le prochain mercato.