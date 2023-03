La guerre est déclarée, Benzema attaque frontalement Deschamps

Après une interview du sélectionneur évoquant son forfait au Mondial, l'attaquant madrilène a vivement répliqué, le traitant de menteur.

Pour la première fois depuis la Coupe du monde, Didier Deschamps s'est confié dans une longue interview, confiée au Parisien. Sa prolongation à la tête des Bleus, la finale contre l'Argentine, la démission de Noël Le Graët... Le sélectionneur aborde de nombreux sujets.

Deschamps se confie sur le départ de Benzema au Qatar

Parmi lesquels, le cas de Karim Benzema, parti au Qatar avec l'équipe de France, avant de renoncer à quelques jours du début du tournoi.

Deschamps est notamment revenu sur sa discussion avec KB9 le soir de son forfait : "Je perds un joueur très important, un de plus. Je me dois d’encaisser. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C’est mort."

L'attaquant quittera l'hôtel des Bleus au plus vite. "En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte."

Le sélectionneur s'est également défendu d'un potentiel malaise autour de la situation du Ballon d'Or, meilleur buteur des Bleus lors de l'Euro : "

Pas du tout. Aucun joueur ne s’est réjoui de son départ comme j’ai pu l’entendre ou le lire. Karim le sait aussi."

Les deux hommes ont récemment échangé au sujet de l'avenir, mais Benzema ne reviendra pas porter le maillot frappé du coq. "Il m’a confirmé sa décision d’arrêter sa carrière internationale, poursuit DD. Ne me demandez pas ses arguments. Il lui appartiendra de les communiquer ou pas."

"Menteur !" La riposte de Benzema

Des déclarations qui n'ont pas tardé à faire réagir le principal intéressé, lequel avait déjà sous-entendu que la vesrion des faits officielle n'était pas complètement exacte.

Une réponse postée dans une story Instagram en deux temps, soulignant d'abord "l'audace" de DD.

Avant un message vidéo encore plus explicite : "Menteur ! Oui, toi, menteur. Tu mens. Tu es un gros menteur."

Un message vidéo accompagné de la légende suivante : Sacré Didier, bonne nuit".