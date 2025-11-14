Daniel Muñoz au PSG, c’est confirmé

Le PSG, marqué par un début de saison perturbé par de nombreuses blessures, a réévalué son plan initial pour le mercato hivernal. L’absence récente d’Achraf Hakimi, ajoutée à une liste déjà longue d’indisponibilités, a poussé Luis Enrique et Luis Campos à identifier en urgence un profil capable de sécuriser le couloir droit. C’est dans ce contexte que Daniel Muñoz s’est imposé comme la priorité absolue. Le joueur de Crystal Palace, réputé pour sa régularité et sa capacité à couvrir tout le flanc droit, répond aux critères recherchés par le club parisien. Les discussions internes ont confirmé que Daniel Muñoz représente la meilleure option pour renforcer une zone devenue fragile.

Cette dynamique contraste avec l’hiver précédent, où le PSG avait volontairement réduit son activité sur le marché. Aujourd’hui, la situation exige un changement de stratégie, et Daniel Muñoz apparaît comme la réponse immédiate à un déséquilibre tactique. Selon la presse anglaise, Daniel Muñoz est considéré par les dirigeants comme un profil fiable, polyvalent et parfaitement adaptable au système voulu par Luis Enrique. Les signaux convergent : le PSG a décidé de passer à l’action.