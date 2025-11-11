Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Cristiano Ronaldo fait une annonce en direct sur le Mondial 2026 : "Oui, à coup sûr..."

Cristiano Ronaldo vient de lâcher une annonce choc : le Mondial 2026 sera son dernier. Une page historique du football s’apprête à se tourner.

Cristiano Ronaldo a encore surpris le monde. L’icône portugaise, quintuple Ballon d’Or, a confirmé ce mardi que la Coupe du monde 2026 marquerait la fin de son incroyable parcours international. Une déclaration faite en direct depuis Riyad, lors d’un forum sur le tourisme, qui a bouleversé les fans. À bientôt 41 ans, le capitaine de la Seleção s’apprête à tirer sa révérence sur la plus grande scène du football mondial.