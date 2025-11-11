Cristiano Ronaldo fait une annonce en direct sur le Mondial 2026 : "Oui, à coup sûr..."

Depuis 2006, Cristiano Ronaldo illumine la scène mondiale avec le Portugal. Sélectionné pour la première fois lors du Mondial allemand, il s’apprête désormais à vivre sa sixième Coupe du monde, un record absolu dans l’histoire du football moderne. Mais cette fois, la fin semble proche. Interrogé lors d’une visioconférence à Riyad, l’attaquant d’Al-Nassr a livré une réponse sans détour : « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment ».

Une phrase simple, mais lourde de sens. Le Portugais, connu pour sa discipline et sa longévité hors norme, semble enfin accepter que son incroyable aventure internationale touche à son terme.