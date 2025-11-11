Cristiano Ronaldo a encore surpris le monde. L’icône portugaise, quintuple Ballon d’Or, a confirmé ce mardi que la Coupe du monde 2026 marquerait la fin de son incroyable parcours international. Une déclaration faite en direct depuis Riyad, lors d’un forum sur le tourisme, qui a bouleversé les fans. À bientôt 41 ans, le capitaine de la Seleção s’apprête à tirer sa révérence sur la plus grande scène du football mondial.
Cristiano Ronaldo fait une annonce en direct sur le Mondial 2026 : "Oui, à coup sûr..."
Une confirmation historique de Ronaldo
Depuis 2006, Cristiano Ronaldo illumine la scène mondiale avec le Portugal. Sélectionné pour la première fois lors du Mondial allemand, il s’apprête désormais à vivre sa sixième Coupe du monde, un record absolu dans l’histoire du football moderne. Mais cette fois, la fin semble proche. Interrogé lors d’une visioconférence à Riyad, l’attaquant d’Al-Nassr a livré une réponse sans détour : « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment ».
Une phrase simple, mais lourde de sens. Le Portugais, connu pour sa discipline et sa longévité hors norme, semble enfin accepter que son incroyable aventure internationale touche à son terme.
Une carrière internationale hors du commun
Depuis près de deux décennies, Ronaldo a tout connu sous le maillot portugais : des joies immenses et des désillusions cruelles. Son meilleur parcours en Coupe du monde remonte à 2006, où le Portugal avait atteint les demi-finales. Par la suite, les éliminations précoces se sont enchaînées : en huitièmes de finale en 2010 et 2018, dès la phase de groupes en 2014, puis en quarts de finale au Qatar en 2022 par le Maroc.
Mais son plus grand triomphe reste gravé dans les mémoires : l’Euro 2016 remporté en France. Ce sacre a consacré Ronaldo comme le chef de file d’une génération dorée et a offert au Portugal son premier trophée majeur sans oublier la dernière Ligue des Nations remportée face à l’Espagne.
La fin d’une ère pour la Seleção
Avec 225 sélections et 143 buts, Cristiano Ronaldo restera à jamais le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire du Portugal. Son départ marquera un tournant majeur pour la Seleção de Roberto Martinez.
Le flambeau sera bientôt entre les mains d’une nouvelle génération ambitieuse : Rafael Leão, Francisco Conceição ou encore Gonçalo Ramos, la jeune star du PSG, sont déjà prêts à écrire le prochain chapitre.
À bientôt 41 ans (05 février 2026), CR7 s’apprête donc à vivre son ultime danse en Amérique du Nord, entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Quoi qu’il arrive, ce Mondial 2026 s’annonce comme une tournée d’adieu grandiose pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.