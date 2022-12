Maroc – Portugal (1-0) : L'exploit historique du Maroc, première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde

Historique ! En battant le Portugal 1-0, le Maroc est la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde.

Mais jusqu'où ira le Maroc ? Après avoir éliminé l'Espagne en huitième de finale, les Lions de l'Atlas ont récidivé face au Portugal en quart de finale. Une performance historique puisque le Maroc devient la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde !

En-Nesyri, héros de tout un peuple

Les Marocains ont pourtant eu du mal à rentrer dans la rencontre. Le Portugal, encore porté par l'euphorie de son large succès au tour précédent (6-1 contre la Suisse), s'est procuré les premières occasions par João Félix (5e, 30e) qui s'est d'abord heurté à Bounou avant de manquer le cadre.

Après avoir fait le dos rond, le Maroc a trouvé la faille sur sa première occasion franche peu de temps avant la pause (42e). Profitant d'une mauvaise sortie de Diogo Costa, Youssef En-Nesyri s'est élevé plus haut que tout le monde dans la surface pour placer une tête piquée au fond des filets.

Après cette ouverture du score, le Portugal a failli vite remettre les compteurs à zéro mais le centre-tir de Bruno Fernandes a terminé sa course sur la transversale de Bounou (45e).

Un record pour Cristiano Ronaldo

En deuxième période, Fernando Santos a fait rapidement entrer en jeu Cristiano Ronaldo (51e) afin de rebooster son équipe. La star du Portugal a fêté à cette occasion sa 196e sélection, égalant le record du monde du koweïtien Bader Al-Mutawa.

Le Maroc a ensuite perdu sur blessure Romain Saïs (remplacé à la 57e par Achraf Dari) et, logiquement, les hommes de Walid Regragui se sont mis à défendre leur but pour préserver leur but d'avance.

Le Portugal s'est rué à l'assaut des buts Marocains mais Gonçalos Ramos (58e), Bruno Fernandes (63e), João Félix (82e), Cristiano Ronaldo (90+1e) et Pepe (90+7e) n'ont pas réussi à égaliser et ce, même si le Maroc a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Cheddira (90+2e).

Le Maroc attend l'Angleterre ou la France

Qualifié pour les demi-finales, le Maroc attend désormais de connaître son adversaire. Ce sera l'Angleterre ou la France qui s'affrontent ce samedi 10 décembre 2022 à 20h00 heure française.

La demi-finale du Maroc se jouera le mercredi 14 décembre 2022 à 20h00 heure française.