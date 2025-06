Respectivement champions d’Espagne et d’Angleterre, le Barça et Liverpool ne joueront pourtant pas le Mondial des clubs. Une absence justifiée…

Ils figurent parmi les clubs les plus titrés et les plus populaires d’Europe, et pourtant, ils seront absents de la Coupe du monde des clubs 2025. Le FC Barcelone et Liverpool, à la surprise générale, ne feront pas le déplacement aux États-Unis cet été. Une décision qui interroge, mais dont l’origine se trouve dans un système de qualification strict et impitoyable. Explications.