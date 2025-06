Le Barça est fauché ! L'UEFA met la pression

FC Barcelone vs Real Madrid

Les Blaugrana sont accusés d'avoir enfreint le règlement du fair-play financier (FFP), pour la deuxième fois en deux saisons.

Le cœur du problème réside cette fois encore dans les « leviers économiques » du FC Barcelone et leur classification dans les comptes présentés à l'UEFA, qui estime qu'ils ne devraient pas être comptabilisés comme des ventes, mais comme des revenus exceptionnels. L'UEFA a infligé une amende de 500 000 € l'année dernière, mais elle cherche maintenant à sanctionner le FC Barcelone pour une deuxième infraction. La deuxième sanction est beaucoup plus lourde et peut inclure la participation à la Ligue des champions avec un effectif réduit, une déduction de points pour la phase de championnat ou une amende. La proposition initiale de l'UEFA, selon MD, était une amende de 60 millions d'euros pour le FC Barcelone.

Dimanche, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est rendu à Munich pour assister à la défaite de l'Espagne aux tirs au but contre le Portugal en finale de la Ligue des Nations. Son véritable objectif était de rencontrer son homologue de l'UEFA, Aleksander Ceferin, afin de discuter d'une éventuelle amende. Il s'agissait de la deuxième rencontre entre les deux en quelques semaines.

Laporta a fait valoir que les « leviers » du Barça avaient été acceptés par la Liga dans le calcul du plafond salarial et que Barcelone, en tant que club détenu par ses membres, ne pouvait pas recourir à des augmentations de capital auprès des propriétaires comme le font ses concurrents, afin de se donner une plus grande marge de manœuvre financière. Ces opérations sont acceptées par l'UEFA, et le FC Barcelone affirme qu'il récupérera ces actifs lors de la vente d'un pourcentage de ses droits télévisés pendant une certaine période.

L'UEFA va réduire l'amende de 60 millions d'euros – avec conditions

Le même média explique que Ceferin a accepté de réduire l'amende de 60 millions d'euros à 15 millions d'euros, un atout majeur pour le FC Barcelone. Toutefois, cette condition est que Barcelone respecte les règles financières de la Liga et de l'UEFA cette saison. Dans le cas contraire, la sanction sera une amende de 60 millions d'euros.

Situation du plafond salarial du FC Barcelone

Cela représente une pression supplémentaire sur la situation du FC Barcelone avec la Liga. La ligue a récemment déclaré que le FC Barcelone dépassait actuellement son plafond salarial, mais le club s'efforce de faire en sorte que son contrat de location de places VIP de 100 millions d'euros soit approuvé par le cabinet d'audit Crowe avant fin juin. Si ce n'est pas le cas, le club ne pourra pas se conformer à la réglementation.