Mondial des Clubs : la FIFA instaure une grande nouveauté pour les hors-jeu

Une révolution technologique s’invite dans l’arbitrage. Mais tout le monde n’est pas encore prêt à découvrir ce que l’IA réserve aux défenseurs.

L’été 2025 s’annonce chargé de promesses du côté des États-Unis. Et pas seulement en raison de l’affiche sportive. Car en marge du Mondial des Clubs, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet, la FIFA prévoit de tester des outils inédits. Objectif : rendre les décisions arbitrales plus précises, plus rapides et surtout plus lisibles pour le public. Parmi ces nouveautés, une version améliorée de la technologie de détection semi-automatique du hors-jeu grâce à l’intelligence artificielle devrait particulièrement attirer l’attention.