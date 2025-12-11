Après un match tendu face à Bilbao, les Parisiens pensaient passer une nuit calme avant leur retour à Paris. Pourtant, un incident inattendu a perturbé le séjour du club champion d’Europe. Alors qu’ils dormaient encore, leur bus a subi des dégâts sérieux, obligeant le PSG à réorganiser son départ en urgence. L’affaire crée un climat étrange autour de cette rencontre déjà frustrante sportivement.
Coup dur pour le PSG, le bus parisien attaqué à Bilbao !
- AFP
Le bus parisien caillassé devant l’hôtel
Dans la foulée du nul arraché mercredi soir en Ligue des champions (0-0), un événement pour le moins surprenant s’est produit juste devant l’hôtel où logeaient les joueurs. Selon les informations rapportées par RMC Sport, le véhicule réservé au déplacement du groupe a été la cible de jets de pierres en pleine nuit, dans une rue pourtant située en plein cœur de Bilbao.
Heureusement, aucun membre de l’effectif n’était présent à bord lorsque des individus ont endommagé plusieurs parties du bus. L’équipe dormait encore, loin d’imaginer que leur moyen de transport serait visé quelques heures après la rencontre.
- AFP
Départ réorganisé au petit matin
Face à cette situation, le PSG n’a pas eu d’autre choix que d’improviser. À l’aube, le club a mobilisé une solution de remplacement afin d’assurer le retour de toute la délégation dans les temps.
Les joueurs et le staff ont quitté l’hôtel peu après 9 h 30 pour rejoindre l’aéroport. Le décollage du nouveau bus vers le tarmac basque était prévu autour de 10 h 40, avec une arrivée estimée à Paris aux alentours de 11 h 55. Un contretemps qui n’a pourtant pas perturbé la sérénité affichée par le groupe parisien.