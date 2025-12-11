Coup dur pour le PSG, le bus parisien attaqué à Bilbao !

Dans la foulée du nul arraché mercredi soir en Ligue des champions (0-0), un événement pour le moins surprenant s’est produit juste devant l’hôtel où logeaient les joueurs. Selon les informations rapportées par RMC Sport, le véhicule réservé au déplacement du groupe a été la cible de jets de pierres en pleine nuit, dans une rue pourtant située en plein cœur de Bilbao.

Heureusement, aucun membre de l’effectif n’était présent à bord lorsque des individus ont endommagé plusieurs parties du bus. L’équipe dormait encore, loin d’imaginer que leur moyen de transport serait visé quelques heures après la rencontre.