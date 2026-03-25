Une simple confusion. Mais ses conséquences auraient pu être énormes. En décembre dernier, une erreur médicale autour de Kylian Mbappé a provoqué une tension inattendue au sein du Real Madrid. L’épisode, longtemps resté discret, refait surface et révèle une situation explosive entre la star française et le staff médical madrilène.
"Colère monumentale" : Mbappé part en guerre avec le Real Madrid après l’erreur sur son genou
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Une erreur médicale qui provoque la colère de Mbappé
L’affaire remonte à décembre dernier. Blessé au genou, Kylian Mbappé passe une IRM pour évaluer l’étendue du problème. Mais selon les révélations de Daniel Riolo dans l’émission After Foot sur RMC, le staff médical madrilène commet une erreur surprenante : l’examen porte sur le mauvais genou.
Alors que l’attaquant souffre du genou gauche, les médecins analysent… le genou droit. Une confusion qui fait bondir le capitaine de l’Équipe de France. Selon le quotidien Marca, la réaction de Mbappé ne se fait pas attendre. Le joueur aurait affiché une "colère monumentale" en découvrant cette bévue.
Le média espagnol résume l’ampleur de la situation : « Cette grave erreur a semé le chaos au sein du service médical du Real Madrid, a mis le joueur en danger et a privé l’équipe de sa grande star pendant de nombreux matchs ».
Une erreur rare à ce niveau, qui suscite l’incompréhension autour du joueur.
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Mbappé consulte en France pour un second avis
Face à la persistance de douleurs et à plusieurs absences, Kylian Mbappé décide de prendre les choses en main. Le buteur de 27 ans quitte temporairement l’Espagne pour consulter en France. Il rencontre alors le professeur Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste reconnu, qui a déjà accompagné Karim Benzema ou Zlatan Ibrahimovic.
Après les examens, la décision tombe : pas d’opération. Le Français met en place un « protocole de remise en forme et de musculation » afin de revenir dans les meilleures conditions.
Quelques semaines plus tard, Mbappé revient sur cette période difficile. « Je n'ai pas traversé cette période de la meilleure façon possible, je n'étais pas vraiment le joueur le plus heureux du monde », a déclaré le joueur cette semaine.
Une déclaration qui confirme l’impact moral de cette situation.
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Une incompréhension persistante dans l’entourage
L’affaire continue de surprendre dans le clan Mbappé. Toujours dans l’After Foot, Daniel Riolo évoque la réaction de l’entourage du joueur : « On est perplexe et on n’arrive pas à comprendre comment on a pu faire un truc pareil ».
L’éditorialiste détaille également l’évolution de la situation : « Il y a d'abord eu de la surprise puis de la colère. Aujourd'hui on est fin mars, il est parti à Boston et le médecin dit qu'il est à 100% (…) Je crois qu'il est extrêmement soulagé aujourd'hui, mais vraiment soulagé (…) Je pense qu'il n'en veut pas au Real parce que maintenant, c'est du passé. Mais s'il s'était foutu le genou en l'air, on ne parlerait pas comme ça et cela ne serait pas la même histoire. Aujourd’hui, on veut tourner la page et il avait le sourire au moment du départ pour les Etats-Unis… »
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Cap sur les États-Unis pour tourner la page
Désormais remis, Mbappé se concentre sur les prochaines échéances. Le capitaine des Bleus rejoint la sélection pour affronter le Brésil puis la Colombie, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026.
Soulagé physiquement, le joueur souhaite refermer ce chapitre délicat. L’épisode laisse toutefois des traces. Une erreur inhabituelle à ce niveau, qui aurait pu bouleverser la saison du Real Madrid… et la carrière du numéro 10 français.