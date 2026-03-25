"Colère monumentale" : Mbappé part en guerre avec le Real Madrid après l’erreur sur son genou

L’affaire remonte à décembre dernier. Blessé au genou, Kylian Mbappé passe une IRM pour évaluer l’étendue du problème. Mais selon les révélations de Daniel Riolo dans l’émission After Foot sur RMC, le staff médical madrilène commet une erreur surprenante : l’examen porte sur le mauvais genou.

Alors que l’attaquant souffre du genou gauche, les médecins analysent… le genou droit. Une confusion qui fait bondir le capitaine de l’Équipe de France. Selon le quotidien Marca, la réaction de Mbappé ne se fait pas attendre. Le joueur aurait affiché une "colère monumentale" en découvrant cette bévue.

Le média espagnol résume l’ampleur de la situation : « Cette grave erreur a semé le chaos au sein du service médical du Real Madrid, a mis le joueur en danger et a privé l’équipe de sa grande star pendant de nombreux matchs ».

Une erreur rare à ce niveau, qui suscite l’incompréhension autour du joueur.