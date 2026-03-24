La grave erreur du Real Madrid sur le genou de Kylian Mbappé, qui aurait pu coûter cher au Français

Sur les ondes de RMC Sport, l’éditorialiste Daniel Riolo ne mâche pas ses mots. Il évoque un dysfonctionnement sérieux du côté madrilène. Selon lui, le diagnostic posé en Espagne ne correspond pas à la réalité.

« On sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic qui a été posé à Madrid puisque ça ne lui a pas plu, il était même en colère. Il est venu consulter un médecin (à Paris, ndlr) qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé. (…) On nous a dit que c’est parce qu’il y avait beaucoup de blessés. Je peux vous dire ce soir que le diagnostic posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique et certainement pire que catastrophique, une erreur majeure, que c’est pour ça qu’ils ont viré tout le monde », a-t-il lâché.

Le ton monte encore d’un cran lorsqu’il évoque une hypothèse troublante.

« Pour le Real c’est une honte totale et je pense qu’on a évité le pire. Cette erreur de diagnostic aurait pu s’avérer être bien plus grave puisque Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. Il a disputé un ou deux matches sans savoir ce qu’il avait, il aurait pu se flinguer le genou. (…) Ce qui se dit dans les « milieux autorisés », c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real. Vous croyez que je raconte des conneries ? Le Real a viré tout le monde. Voilà. (…) Vous vous rendez compte du camouflet pour un club comme le Real ? », ajoute l’homme de médias.



