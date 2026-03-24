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Patrick Tchanhoun

La grave erreur du Real Madrid sur le genou de Kylian Mbappé, qui aurait pu coûter cher au Français

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Un détail glissé par Mbappé relance tout : et si Madrid avait commis une faute médicale lourde ?

De retour en sélection après une alerte au genou, Kylian Mbappé rassure. Pourtant, une phrase lâchée en public ouvre un débat inattendu. Derrière son rétablissement, une interrogation surgit : le Real Madrid a-t-il mal géré son cas ? Entre version officielle et révélations médiatiques, le doute s’installe.

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    Mbappé rassure, mais intrigue

    Présent avec l’équipe de France pour le rassemblement de mars, Kylian Mbappé affiche un visage serein. L’attaquant du Real Madrid, aperçu lors d’un événement promotionnel, évoque sans détour son état physique. Il se veut clair et direct.

    « Le genou ? Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude », a déclaré l’ancien joueur du PSG.

    Puis, il ajoute une précision qui attire l’attention. « Ça va bien, j’ai récupéré à 100%, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris », a-t-il souligné. Une phrase simple. Pourtant, elle soulève une vraie question sur le suivi médical initial en Espagne.

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Une blessure traînée pendant des semaines

    Le problème ne date pas d’hier. Dès décembre, une gêne au genou apparaît. Malgré cela, Mbappé continue à jouer. Les matchs s’enchaînent, sans pause réelle. Jusqu’au moment où il décide d’arrêter, le 21 février, pour consulter en France.

    Ce choix marque un tournant. À Paris, un spécialiste identifie enfin la nature exacte du souci. Selon les propos du joueur, ce diagnostic change tout. Il enclenche une récupération rapide et efficace.

    Dès lors, une interrogation prend forme : comment une structure comme le Real Madrid peut passer à côté d’un tel détail ?

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    Daniel Riolo lâche une bombe

    Sur les ondes de RMC Sport, l’éditorialiste Daniel Riolo ne mâche pas ses mots. Il évoque un dysfonctionnement sérieux du côté madrilène. Selon lui, le diagnostic posé en Espagne ne correspond pas à la réalité.

    « On sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic qui a été posé à Madrid puisque ça ne lui a pas plu, il était même en colère. Il est venu consulter un médecin (à Paris, ndlr) qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé. (…) On nous a dit que c’est parce qu’il y avait beaucoup de blessés. Je peux vous dire ce soir que le diagnostic posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique et certainement pire que catastrophique, une erreur majeure, que c’est pour ça qu’ils ont viré tout le monde », a-t-il lâché.

    Le ton monte encore d’un cran lorsqu’il évoque une hypothèse troublante.

    « Pour le Real c’est une honte totale et je pense qu’on a évité le pire. Cette erreur de diagnostic aurait pu s’avérer être bien plus grave puisque Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. Il a disputé un ou deux matches sans savoir ce qu’il avait, il aurait pu se flinguer le genou. (…) Ce qui se dit dans les « milieux autorisés », c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real. Vous croyez que je raconte des conneries ? Le Real a viré tout le monde. Voilà. (…) Vous vous rendez compte du camouflet pour un club comme le Real ? », ajoute l’homme de médias.


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    Un risque énorme à quelques mois du Mondial

    Si ces éléments se confirment, les conséquences auraient pu être dramatiques. Continuer à jouer sans diagnostic précis expose à une aggravation sérieuse. Pour un joueur comme Mbappé, la menace dépasse le cadre du club.

    La Coupe du monde 2026 approche. Chaque détail compte. Une blessure mal gérée peut tout compromettre.

    Aujourd’hui, le capitaine des Bleus assure qu’il se sent parfaitement bien. Le terrain donnera la réponse finale. Mais en coulisses, cette affaire pourrait laisser des traces durables.

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