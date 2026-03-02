Blessure, tensions, Mondial : le cocktail explosif du cas Mbappé

L'image a de quoi inquiéter. Voir Kylian Mbappé, le meilleur buteur et l'atout numéro un du Real Madrid, quitter l'Espagne pour aller consulter des spécialistes en France au sujet de son genou douloureux n'est pas un signe anodin. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond qu'une simple inflammation ligamentaire. C'est le signe d'une confiance brisée entre le joueur et le staff médical de son propre club. Une situation qui jette un froid glacial sur la fin de saison madrilène et qui pourrait laisser des traces durables.

Un diagnostic qui traîne, une confiance qui s'effrite

Car cette blessure au genou gauche, qui le tient éloigné des terrains depuis fin février, n'est pas nouvelle. Elle traîne depuis le mois de décembre. Trois mois durant lesquels le joueur a serré les dents, joué diminué, empilé les buts (9 en 6 matches en 2026), tout en sentant que le problème n'était pas réglé. Selon le quotidien Marca, cette gestion a fini par exaspérer le clan Mbappé, frustré par un diagnostic jugé tardif et des décisions contestables. Le voyage en France, même s'il a été fait avec l'accord du club, sonne comme un véritable désaveu pour les services médicaux du Real.

Cette démarche unilatérale, qui vise à obtenir un second avis et à s'assurer de la meilleure stratégie de soins en vue de la Coupe du Monde, est lourde de sens. Elle révèle une rupture de confiance qui ne peut être sans conséquences. Comment imaginer une relation sereine quand le joueur phare du club estime qu'il ne peut plus s'en remettre à ceux qui sont censés veiller sur sa santé ? Des tensions internes émergent, et même si le conflit n'est pas encore ouvert, l'insatisfaction est mutuelle.

Getty Images

La Coupe du Monde en ligne de mire, le Real en suspens

Cette affaire ajoute du grain à moudre à ceux qui estiment que l'ancien parisien est plus préoccupé par l'échéance internationale avec les Bleus que par la fin de saison de son club. En choisissant de s'arrêter pour traiter le problème à la source et en privilégiant un traitement conservateur pour ne pas compromettre le Mondial, il envoie un signal qui peut être mal interprété à Madrid.

Le Real, qui joue sa saison en Ligue des Champions face à Manchester City, navigue à vue. L'absence de sa star pour le match aller est quasi certaine, et sa présence pour le retour est loin d'être garantie. Ce flou, alimenté par cette crise de confiance, n'a rien de rassurant. Le brouhaha médiatique ne fait que commencer, et il pourrait bien empoisonner la suite de l'histoire entre Mbappé et le Real Madrid.