La finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone a laissé bien plus que des regrets sportifs côté madrilène. Battus 3-2 dimanche, les Merengues ont vu l’après-match prendre une tournure explosive, avec Kylian Mbappé au cœur des débats.
Mbappé au cœur d’un scandale après le Clasico perdu, le Real Madrid brise le silence
- Getty
Une polémique née loin du ballon
Sur le terrain, l’impact de Kylian Mbappé reste limité. Entré à la 76e minute, le Français n’a pas eu le temps d’inverser le cours d’une rencontre déjà mal engagée. Mais c’est bien après le coup de sifflet final que tout s’emballe. Des images diffusées par Movistar+ et Esport3 montrent l’attaquant tricolore interpeller Raul Asensio, alors que ce dernier semblait prêt à former une haie d’honneur pour les joueurs du FC Barcelone.
Les Catalans venaient pourtant d’accomplir ce geste protocolaire en direction des Madrilènes, finalistes malheureux, avant la remise des médailles. Selon plusieurs observateurs, Mbappé aurait alors invité ses partenaires à quitter la zone et à ne pas rendre cet hommage aux vainqueurs. Un geste interprété comme un refus volontaire, rapidement pointé du doigt par les supporters blaugrana.
- AFP
Les images et le récit des témoins
Le journaliste Alfredo Martinez, sur les ondes d’Onda Cero, va plus loin. Il explique que le capitaine de l’équipe de France s’est montré insistant auprès du défenseur central et du reste du groupe pour éviter toute haie d’honneur. Une attitude qui alimente depuis dimanche soir une vague de critiques sur les réseaux sociaux, où l’épisode ne passe pas inaperçu.
La controverse prend rapidement de l’ampleur. Les supporters du Barça s’agacent. Les débats s’enflamment. Et le Real Madrid se retrouve contraint de sortir du silence.
- Getty Images Sport
La version du Real Madrid et de la Fédération
Selon Alfredo Martínez, le club madrilène avance une explication bien différente. Le Real affirme que la Fédération espagnole aurait demandé aux joueurs de s’écarter, car ils se trouvaient dans le champ des caméras au moment du protocole. C’est cette consigne qui expliquerait l’absence de haie d’honneur, et non une décision collective ou individuelle visant à snober le Barça.
À ce stade, aucune communication officielle n’émane ni du club ni de Kylian Mbappé. Ce flou entretient la crispation, notamment chez les supporters catalans, qui y voient un manque de respect assumé.
- AFP
Xabi Alonso recentre le débat sur le terrain
En conférence de presse, Xabi Alonso évite soigneusement le terrain glissant de la polémique. L’entraîneur du Real préfère évoquer la situation sportive de son attaquant, de retour après une blessure au genou.
« Kylian devait entrer juste avant que nous encaissions le troisième but. Nous voulions qu’il crée un déséquilibre, une menace, qu’il combine avec nous entre les lignes et dans les espaces. Il nous l’a apporté un peu plus tard. C’est dommage que nous soyons déjà menés au score, mais nous voulions presser avec lui en attaque. Il n'était pas prêt à débuter avec l'intensité que le match allait avoir, et c'est ce que nous avons décidé », a-t-il confié.
Le technicien espagnol s’attarde ensuite sur la prestation collective, malgré la défaite. « L’équipe a fait preuve d’une attitude et d’un engagement remarquables. Je savais qu’il y aurait des moments où nous devrions tenir le coup sans le ballon, mais nous avons gardé confiance en notre jeu. Pendant les 30 premières minutes, nous n’avons quasiment rien encaissé. Il s’est passé beaucoup de choses en très peu de temps. En seconde période, nous avons bien joué sur le côté gauche avec Vini. Nous avons encaissé un but sur un rebond, portant le score à 3-2, et j’étais convaincu que nous aurions des occasions d’égaliser. Il nous a simplement manqué le réalisme nécessaire pour obtenir des tirs au but », a-t-il ajouté.
- Getty Images
Un malaise persistant autour de Mbappé
En dépit de ces explications, l’épisode laisse des traces. La défaite face au Barça relance les interrogations autour du Real Madrid, et le comportement supposé de Mbappé continue d’alimenter les discussions. Le terrain a parlé dimanche. Les images, elles, continuent de faire du bruit.