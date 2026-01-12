Mbappé au cœur d’un scandale après le Clasico perdu, le Real Madrid brise le silence

En conférence de presse, Xabi Alonso évite soigneusement le terrain glissant de la polémique. L’entraîneur du Real préfère évoquer la situation sportive de son attaquant, de retour après une blessure au genou.

« Kylian devait entrer juste avant que nous encaissions le troisième but. Nous voulions qu’il crée un déséquilibre, une menace, qu’il combine avec nous entre les lignes et dans les espaces. Il nous l’a apporté un peu plus tard. C’est dommage que nous soyons déjà menés au score, mais nous voulions presser avec lui en attaque. Il n'était pas prêt à débuter avec l'intensité que le match allait avoir, et c'est ce que nous avons décidé », a-t-il confié.

Le technicien espagnol s’attarde ensuite sur la prestation collective, malgré la défaite. « L’équipe a fait preuve d’une attitude et d’un engagement remarquables. Je savais qu’il y aurait des moments où nous devrions tenir le coup sans le ballon, mais nous avons gardé confiance en notre jeu. Pendant les 30 premières minutes, nous n’avons quasiment rien encaissé. Il s’est passé beaucoup de choses en très peu de temps. En seconde période, nous avons bien joué sur le côté gauche avec Vini. Nous avons encaissé un but sur un rebond, portant le score à 3-2, et j’étais convaincu que nous aurions des occasions d’égaliser. Il nous a simplement manqué le réalisme nécessaire pour obtenir des tirs au but », a-t-il ajouté.