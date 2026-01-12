Real Madrid - Barça, Joan Laporta détruit Kylian Mbappé après son geste

La réaction la plus commentée est venue de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone n’a pas caché son incompréhension sur les ondes de RAC1.

« Ce qu’a fait Mbappé m’a surpris. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux. C’est du sport, il faut avoir un comportement normal. Je pense que nous, dans la victoire, nous avons respecté l’adversaire, c’est pour ça que je ne peux pas comprendre ce qu’a fait Mbappé », a lancé le dirigeant espagnol.

Le dirigeant catalan ne s’est pas arrêté là. Il a aussi tenté d’expliquer cette attitude par la frustration accumulée chez l’adversaire.

« Il y a eu quelque chose lors du dernier match de Liga, les joueurs étaient un peu énervés. C’est quelque chose qu’on peut comprendre. En vérité, je n’ai pas vu ce qu’a fait Mbappé sur le coup, mais je comprends qu’ils devaient être très frustrés. C’est pour ça qu’il y a eu cette réaction. Je pense qu’ils savaient déjà qu’on avait plus de chances de gagner, et ensuite ils l’ont constaté sur le terrain, donc ils sont frustrés », a-t-il ajouté.

Un message clair, accompagné d’une pointe de provocation sur la supériorité barcelonaise.