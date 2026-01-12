Dimanche soir, la Supercoupe d’Espagne n’a pas seulement sacré le FC Barcelone. Elle a aussi ravivé une rivalité éternelle, nourrie cette fois par une décision de Kylian Mbappé qui a déclenché une tempête médiatique de l’autre côté des Pyrénées.
Real Madrid - Barça, Joan Laporta détruit Kylian Mbappé après son geste
- Getty
Une finale perdue et un climat électrique
Le Real Madrid a quitté la finale de la Supercoupe d’Espagne la tête basse, battu 3-2 par son rival historique. Le FC Barcelone a fêté le trophée, pendant que les Madrilènes digéraient une défaite douloureuse. Dans ce contexte déjà tendu, un épisode précis a attiré tous les regards. Au moment du protocole d’après-match, les joueurs du Real n’ont pas formé le traditionnel pasillo, la haie d’honneur réservée au champion.
Selon plusieurs sources espagnoles, Kylian Mbappé aurait demandé à ses coéquipiers de ne pas se positionner. Le geste, perçu comme un refus symbolique, a immédiatement divisé. Une partie des supporters madrilènes a salué une attitude jugée fière. D’autres, notamment côté catalan, y ont vu un manque de respect flagrant.
- AFP
Laporta monte au créneau
La réaction la plus commentée est venue de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone n’a pas caché son incompréhension sur les ondes de RAC1.
« Ce qu’a fait Mbappé m’a surpris. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux. C’est du sport, il faut avoir un comportement normal. Je pense que nous, dans la victoire, nous avons respecté l’adversaire, c’est pour ça que je ne peux pas comprendre ce qu’a fait Mbappé », a lancé le dirigeant espagnol.
Le dirigeant catalan ne s’est pas arrêté là. Il a aussi tenté d’expliquer cette attitude par la frustration accumulée chez l’adversaire.
« Il y a eu quelque chose lors du dernier match de Liga, les joueurs étaient un peu énervés. C’est quelque chose qu’on peut comprendre. En vérité, je n’ai pas vu ce qu’a fait Mbappé sur le coup, mais je comprends qu’ils devaient être très frustrés. C’est pour ça qu’il y a eu cette réaction. Je pense qu’ils savaient déjà qu’on avait plus de chances de gagner, et ensuite ils l’ont constaté sur le terrain, donc ils sont frustrés », a-t-il ajouté.
Un message clair, accompagné d’une pointe de provocation sur la supériorité barcelonaise.
- Getty Images
La version madrilène sème le doute
De son côté, le Real Madrid avance une lecture totalement différente. Selon le journaliste Alfredo Martínez sur Onda Cero, la Fédération espagnole aurait demandé aux joueurs de se décaler, car ils gênaient le champ des caméras pendant la cérémonie. Cette consigne expliquerait l’absence de haie d’honneur, sans lien direct avec Mbappé.
Pour l’instant, ni le club ni l’attaquant français n’ont pris la parole. Ce silence entretient la polémique et alimente les débats, surtout chez les supporters blaugrana. Une chose est sûre : ce Clasico ne s’est pas arrêté au coup de sifflet final.