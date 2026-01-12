Real Madrid, la réaction amère de Kylian Mbappé au départ de Xabi Alonso

Muet après l’annonce, le vestiaire du Real Madrid a fini par livrer un premier signal fort à travers Kylian Mbappé. L’attaquant français a été le premier joueur à s’exprimer publiquement sur le départ de Xabi Alonso, en publiant un message en anglais sur ses réseaux sociaux. Kylian Mbappé a tenu à adresser un hommage appuyé à son désormais ancien entraîneur, soulignant la brièveté, mais aussi l’intensité de leur collaboration. « Ce fut court, mais un réel plaisir de jouer pour vous et d’apprendre à vos côtés. Merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d’un entraîneur visionnaire et fin connaisseur du football. Bonne chance pour la suite », a écrit Kylian Mbappé en story sur son compte Instagram.

Cette réaction, empreinte de respect et de reconnaissance, contraste avec la brutalité de la décision prise par la direction madrilène. En quelques lignes, Kylian Mbappé a mis en lumière la relation de confiance instaurée avec Xabi Alonso dès les premiers jours, tout en laissant transparaître une certaine amertume face à une séparation aussi rapide. Dans un Real Madrid en quête de stabilité, la prise de parole de Kylian Mbappé résonne comme un signal fort, révélateur d’un vestiaire touché par ce changement précipité. Pour rappel, Alvaro Arbeloa a été nommé pour occuper le banc du Real Madrid dans la foulée du départ de Xabi Alonso.