La défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone a laissé des traces profondes à Madrid. Dans un climat déjà pesant, une annonce inattendue est venue accentuer le malaise autour de la Casa Blanca. En l’espace de quelques heures, le projet sportif a basculé, provoquant stupeur et interrogations. Si le vestiaire est resté silencieux, une prise de parole très attendue a fini par émerger. Celle de Kylian Mbappé, dont la réaction au départ de Xabi Alonso n’a pas manqué de retenir l’attention.
Real Madrid, la réaction amère de Kylian Mbappé au départ de Xabi Alonso
Xabi Alonso viré par le Real Madrid
Au lendemain du revers face au Barça (2-3), le Real Madrid a surpris tout le monde en officialisant la fin de sa collaboration avec Xabi Alonso. Dans un communiqué concis, le club madrilène a expliqué : « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période ». Une décision radicale, prise seulement six mois après l’arrivée de l’ancien milieu de terrain, et qui a plongé l’institution dans une nouvelle zone de turbulences. Pour Kylian Mbappé, cette rupture soudaine est intervenue dans un contexte sportif déjà tendu, marqué par les critiques et les doutes autour du projet madrilène.
L’hommage sobre de Kylian Mbappé pour Xabi Alonso
Muet après l’annonce, le vestiaire du Real Madrid a fini par livrer un premier signal fort à travers Kylian Mbappé. L’attaquant français a été le premier joueur à s’exprimer publiquement sur le départ de Xabi Alonso, en publiant un message en anglais sur ses réseaux sociaux. Kylian Mbappé a tenu à adresser un hommage appuyé à son désormais ancien entraîneur, soulignant la brièveté, mais aussi l’intensité de leur collaboration. « Ce fut court, mais un réel plaisir de jouer pour vous et d’apprendre à vos côtés. Merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d’un entraîneur visionnaire et fin connaisseur du football. Bonne chance pour la suite », a écrit Kylian Mbappé en story sur son compte Instagram.
Cette réaction, empreinte de respect et de reconnaissance, contraste avec la brutalité de la décision prise par la direction madrilène. En quelques lignes, Kylian Mbappé a mis en lumière la relation de confiance instaurée avec Xabi Alonso dès les premiers jours, tout en laissant transparaître une certaine amertume face à une séparation aussi rapide. Dans un Real Madrid en quête de stabilité, la prise de parole de Kylian Mbappé résonne comme un signal fort, révélateur d’un vestiaire touché par ce changement précipité. Pour rappel, Alvaro Arbeloa a été nommé pour occuper le banc du Real Madrid dans la foulée du départ de Xabi Alonso.