FC Barcelone – Real Madrid (3-2) : le Barça s’adjuge la Supercoupe au terme d’un Clasico fou

Vainqueur du Barça en championnat en octobre dernier (2-1), le Real a longtemps cherché à contester la supériorité de son ennemi juré. Jusqu’à la pause, il y est même plutôt bien parvenu. Avant l’ouverture du score, les Madrilènes se montraient plus tranchants et auraient pu être récompensés sans la vigilance de Joan García (19e). À défaut de faire la différence dans le jeu, les Merengue ont su répondre par leur capacité de réaction. Juste avant la mi-temps, ils ont frappé à deux reprises. Vinícius égalisait à la 45e+2e minute, après un numéro individuel au cours duquel il prenait le dessus sur Jules Koundé. Puis, alors que Robert Lewandowski venait tout juste de redonner l’avantage au Barça, le jeune Gonzalo García trouvait la faille à son tour, à la suite d’un ballon renvoyé par la transversale et repris en déséquilibre.