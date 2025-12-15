Ce qu'a dit Xabi Alonso à Vinicius lors d'Alavés - Real Madrid

Le Real Madrid a décroché une victoire précieuse sur le terrain d’Alavés (2-1), confirmant sa solidité dans une rencontre disputée. Pourtant, malgré le résultat, l’attention s’est rapidement portée sur une action litigieuse impliquant Vinicius. L’ailier du Real Madrid a estimé avoir été déséquilibré dans la surface adverse sans que l’arbitre désigne le point de penalty. Une décision qui a provoqué l’incompréhension du joueur, déjà très sollicité tout au long de la rencontre.

Quelques minutes plus tard, à la 89ᵉ minute, Vinicius a été remplacé par Franco Mastantuono. En quittant le terrain, le Brésilien a échangé brièvement avec Xabi Alonso. Selon les images captées par Movistar, Vinicius a exprimé son ressenti sans détours : « Il ne l’a pas sifflé parce que c’est moi ». Une phrase lourde de sens, traduisant le sentiment d’un traitement différencié à son encontre.