Un geste, un regard, quelques mots échangés à la fin d’un match suffisent parfois à résumer une polémique. Dimanche soir, sur la pelouse d’Alavés, le Real Madrid s’est imposé, mais l’essentiel s’est peut-être joué ailleurs. Au moment de quitter le terrain, Vinicius a interpellé son entraîneur Xabi Alonso sur une décision arbitrale jugée injuste. Une scène furtive, captée par les caméras, qui éclaire le climat tendu autour de l’attaquant brésilien et la position claire de Xabi Alonso.
Ce qu'a dit Xabi Alonso à Vinicius lors d'Alavés - Real Madrid
Vinicius dénonce une injustice envers sa personne
Le Real Madrid a décroché une victoire précieuse sur le terrain d’Alavés (2-1), confirmant sa solidité dans une rencontre disputée. Pourtant, malgré le résultat, l’attention s’est rapidement portée sur une action litigieuse impliquant Vinicius. L’ailier du Real Madrid a estimé avoir été déséquilibré dans la surface adverse sans que l’arbitre désigne le point de penalty. Une décision qui a provoqué l’incompréhension du joueur, déjà très sollicité tout au long de la rencontre.
Quelques minutes plus tard, à la 89ᵉ minute, Vinicius a été remplacé par Franco Mastantuono. En quittant le terrain, le Brésilien a échangé brièvement avec Xabi Alonso. Selon les images captées par Movistar, Vinicius a exprimé son ressenti sans détours : « Il ne l’a pas sifflé parce que c’est moi ». Une phrase lourde de sens, traduisant le sentiment d’un traitement différencié à son encontre.
Xabi Alonso confirme l’existence d’un penalty sur Vinicius
Face à la frustration de Vinicius, Xabi Alonso n’a pas cherché à temporiser. Toujours selon les éléments diffusés, l’entraîneur du Real Madrid lui a répondu : « C’est clair, c’était évident ». Une validation sans ambiguïté de l’analyse de son joueur, qui montre la proximité entre Xabi Alonso et Vinicius, mais aussi la conviction du technicien sur cette action précise.
Après la rencontre, Xabi Alonso a maintenu sa position en conférence de presse, estimant une nouvelle fois qu’il y avait bien faute sur Vinicius dans la surface d’Alavés. De l’autre côté, l’entraîneur adverse a livré une lecture différente, soulignant surtout l’absence d’un deuxième carton jaune à l’encontre de Vinicius, qui aurait pu changer la physionomie du match. Une opposition d’interprétations qui alimente encore davantage la controverse autour de cette action clé.